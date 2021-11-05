Набирайте ванну: в Харькове 6 ноября отключат холодную воду (адреса)

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Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды День предоставит массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 ноября В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.