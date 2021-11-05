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05.11.2021  17:59   Дмитрий Колоней

Незаконное строительство в Харькове: ушлых дельцов могут лишить собственности

Прокуратура подала иск об отмене решений о госрегистрации и прекращении права собственности в Харькове.

Криминал Харьков: На проспекте Любови Малой незаконно построен многоквартирный дом
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что в 2019 году два человека приобрели в собственность одноэтажное нежилое здание, общей площадью более 500 кв. м, по проспекту Любови Малой в Харькове.
 
 
После этого, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, на месте нежилого здания в промышленной зоне самочинно построен 4-этажный жилой дом квартирного типа. Построенный дом на основании договора дарения перешел другому мужчине, по которому проведена государственная регистрация права собственности на 13 квартир и нежилые помещения данного объекта.
 
Новобаварской окружной прокуратурой Харькова направлен в суд иск в интересах государства в лице Харьковского горсовета об отмене решений о госрегистрации с одновременным прекращением права собственности. В настоящее время идет судебное разбирательство по делу.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что жители домов по улице 23 Августа обратились в Харьковский городской совет с просьбой остановить строительство высотки в районе дома №56. Руковолдитель города Игорь Терехов провел встречу с ними и представителем фирмы-застройщика.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, незаконное строительство
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