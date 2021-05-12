Построил гаражи на самозахваченном участке – горе-предприниматель пойдет под суд

В Ленинский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту самовольного строительства здания на самовольно занятом земельном участке.
Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2018 года мужчина получил в аренду нежилое здание автомойки и земельный участок, который находится на улице Холодногорской. Площадь указанного участка, на котором расположено автомойка, составляет почти 0,03 га.
Не имея законных оснований, человек самовольно занял еще и расположенную рядом земельный участок площадью 0,09 га и незаконно достроил гаражные боксы. Самовольно занята мужем земельный участок находится в коммунальной собственности и принадлежит территориальной общине Харькова.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 200 тыс. грн.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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