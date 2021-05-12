Подробности пожара на Танкопия: эвакуированы 25 человек (ФОТО)

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
11 мая в 16:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в шестнадцатиэтажном жилом доме на ул. Танкопия, 3/1. Возгорание возникло на балконе квартиры на седьмом этаже.
Через несколько минут к месту вызова прибыло 2 отделения Службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 12 спасателей.
По прибытию пожарных было установлено, что на балконе и в комнате квартиры горят домашние вещи и мебель на площади около 20 кв.м.
Еще до прибытия пожарных, сотрудниками Нацполиции, которые патрулировали недалеко, была организована эвакуация людей из задымленного подъезда на свежий воздух. Всего с верхних этажей здания пожарные совместно патрульными вывели по лестнице на свежий воздух 25 человек, из которых 5 детей.
Пожар был локализован в 17:15 и полностью ликвидирован в 17:44. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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