12.05.2021 09:08

«Сонатный марафон»: на KharkivMusicFest исполнят все сонаты Бетховена

В рамках «KharkivMusicFest 2021» впервые в Украине состоится беспрецедентное событие – «Сонатный марафон». В течение двух дней в формате марафона 20 лучших пианистов Украины исполнят все 32 сонаты Бетховена.

«Сонаты для фортепиано создавались Бетховеном в течение всей его жизни: первые были написаны в ранней молодости, а последняя завершена незадолго до смерти, – рассказывает музыкальный менеджер фестиваля Катерина Лозенко. – В репертуаре выдающихся пианистов они появились еще два века назад – первым великим исполнителем сонат Бетховена еще в начале XIX века был пианист-виртуоз, выдающийся композитор-романтик Ференц Лист. Сегодня все 32 сонаты Бетховена признаны достоянием человечества».

15 и 16 мая весь цикл фортепианных сонат Бетховена исполнят лучшие пианисты Украины, а также их коллеги из Германии, Австрии и Израиля. Среди них – народные артисты Украины: Юрий Кот (Киев), Йожеф Эрминия (Львов), Оксана Рапита (Львов); Заслуженные артисты Украины Мирослав Драган (Львов), Геннадий Демьянчук (Киев), Евгений Ржанов (Киев), Анна Сагалова (Харьков), Мария Пухлянко (Киев); Лауреаты международных конкурсов Дмитрий Чони (Австрия), Антоний Барышевский (Киев), Илья Овчаренко (Израиль), Роман Лопатинский (Киев), Максим Шадько (Харьков) и др.

Каждый день марафона будет начинаться с 10.00 и заканчиваться около 21.00. Билет действует на весь день – посетители могут сами выбирать, сколько концертов прослушать.

«Если говорить, почему мы выбрали именно формат марафона, то это обусловлено тем, что для Бетховена (главного «героя» фестиваля) фортепианные сонаты были особым жанром, – комментирует Катерина Лозенко. – Он писал их на протяжении всей жизни, но нечасто исполнял на концертах. С одной стороны они были, можно сказать, личным дневником композитора, а с другой – своеобразной творческой лабораторией для поисков и экспериментов».

Так как «Сонатный марафон» событие беспрецедентное, у многих желающих его посетить возникает ряд вопросов, связанных с форматом, временем проведения марафона, возможностью сделать перерыв и т.д. Поэтому организаторы подготовили ответы на часто задаваемые вопросы.

Концертный день Сонатного марафона начинается в 10 и заканчивается в 21 Надо ли сидеть на концерте все это время?

Нет. Каждый день запланировано три концерта: в 10:00, в 14:30 и в 19:00. Между ними перерывы по 2,5 часа, во время которых можно успеть погулять в парке Шевченко, встретиться с друзьями, сходить на выставку и т.д.

Кроме того, можно прийти на 1-й концерт в 10:00 и на 3-й концерт в 19:00, или лишь на один из них – в любом случае билеты действительны весь день.

Если я опоздаю после перерыва между концертами, пустят меня в концертный зал?

Конечно. Надо будет просто дождаться конца выступления исполнителя и зайти (а при необходимости выйти) во время аплодисментов.

Я могу прийти только на исполнение моей любимый сонаты? Когда исполняют «Лунную»?

Да, расписание на каждый день марафона в описании мероприятия на фейсбуке, на нашем сайте, а также на сайте Интернет-билета. Можно выбрать свою сонату и прийти только на нее. Но надо заходить и выходить во время аплодисментов, чтобы не мешать исполнителям и слушателям.

"Лунная" соната прозвучит в воскресенье 16 мая в начале концерта, который состоится в 19.00.