12.05.2021 08:28

Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 12 мая



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 89 (п. №4) до 17:00 12 мая; ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12 мая



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 12 мая



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12 мая



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №5, стояк) до 17:00 12 мая



Шевченковский район:

пр. Победы, 59 (п. №5) до 17:00 12 мая;

пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 24 (п. №2), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 12 мая;

ул. Чичибабина, 3 (п. №1) до 00:00 12 мая