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12.05.2021  08:28   

Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 12 мая

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №4) до 17:00 12 мая; ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12 мая

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 12 мая

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12 мая

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №5, стояк) до 17:00 12 мая

Шевченковский район:
пр. Победы, 59 (п. №5) до 17:00 12 мая;
пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 24 (п. №2), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 12 мая;
ул. Чичибабина, 3 (п. №1) до 00:00 12 мая

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, ремонт, порыв
 
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