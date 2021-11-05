05.11.2021 17:40 Нарина Волнянская

Домашнее насилие или как мужчины становятся жертвами: реальная история из Харьковщины

В Лозовой Харьковской области за 2020 год было зафиксировано 192 случая насилия, среди которых жертвами были 32 мужчины. А уже за первые 9 месяцев 2021 года – 230 случая, в 15 из которых пострадали именно мужчины.

Такие данные озвучили в отделе координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета.

Но как случилось, что страдают от насилия не только женщины, но и мужчины? Почему об этом так мало говорят?.. И что может стать причиной этого?

Зачастую мы можем наблюдать и слышать среди своего окружения и в СМИ примеры именно экономических видов домашнего насилия женщин против своих мужей. Иногда это имеет формы психологического давления, но может сопровождаться даже и причинением физического ущерба.

Так, например, мужчина выходит на пенсию и решает, что пришло время для отдыха, а женщина в один миг оказывается один на один с проблемой содержания семьи и вынуждена тяжело работать. Не всегда ей помогают взрослые дети, если они есть, а женщина уже сама немолода.

Вот и начинают проявляться с ее стороны психологическое давление и обиды в сторону мужа, что он ничего не делает и не зарабатывает. Иногда от затруднительного материального положения и нерешенных психологических проблем между супругами это может перерасти в физическое насилие. В таком случае ранее образцовая жена может стать в глазах соседей, друзей и самого мужа обидчиком и абьюзером.

Но есть и другие истории. Так, около полугода назад в отдел координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета пришла женщина. Она требовала, чтобы ее приняла начальница. Помимо этой настойчивости у женщины на руках был грудной ребенок.

«Представляете? Женщина в летнем платье, берцах, а на руках ребенок... Я тогда вообще была в отпуске, но еще была в городе... Мне звонят коллеги и просят выйти на работу. Пришлось срочно ехать... Уже там, когда я приехала на работу, она дала мне младенца и сказала "Подержи. Я сейчас вернусь". Мои первые мысли в ту минуту были, что она вот так просто подарила мне ребенка», — вспоминает начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко.

Начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко

Женщину удалось немного успокоить разговорами и вывести из здания и провести до дома.

«Я пыталась ее расположить к себе, словно мы с ней подруги. Спрашивала о ней, ее жизни, детях, какие у нее хобби... И она рассказала, что уже полгода бьет своего мужа», — вспоминает начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко.

С чего все началось?

Женщина еще с детства была вынуждена быть сама за себя, за мать, отца и всех родных... Она была старшей дочерью, у нее была младшая сестра. Их мать не занималась воспитанием дочерей и была лишена родительских прав, а отца они никогда не видели.

Поэтому старшая сестра взяла на себя нравственную ответственность за младшую. Но та со временем оказалась в тюрьме.

Впоследствии старшая сестра вышла замуж. Ее муж был тихий и спокойный человек. Его воспитывала только мать, для которой он был единственным, поздним, долгожданным и желанным ребенком.

«Они с самого начала выросли в таких условиях, в неполных семьях, в них заложены уже определенные взгляды на жизнь, что и обуславливают насилие в семье», — говорит начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко.

Вскоре у них родились две дочери. А чуть позже женщина отправилась в зону боевых действий. Сначала она там была поваром, потом медицинской сестрой и еще позже взяла в руки оружие... Через 5 лет она вернулась домой. И потом у них родилась третья дочь. Скоре крошке будет годик.

«Когда она вернулась к мирной жизни — не смогла адаптироваться. Представьте себе: муж, трое детей, которых нужно кормить, выплаты за рождение ребенка – это 860 грн. А что такое 860 грн? Когда в АТО она получала по 15–17 тысяч? Здесь у нее не было такой "свободы" и все это проявилось в агрессии, а затем переросло в физическое насилие», - говорит начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко.

Ее муж молчал и терпел. И так полгода. За это время он об этом ни разу не сообщил в полицию. Говорил, что у нее это пройдет, мол, она успокоится и больше не будет такого.

«Но так продолжается до сих пор. Бывает, она мне звонит по телефону и говорит, что хочет избить своего мужа. Мол, он учит уроки с дочками, а она третьего ребенка укладывает спать и хочет тишины и покоя. Она спрашивает у меня "Можно ли я его из-за этого побью?" Ну и что бы вы ей ответили? А я говорю "У тебя же есть наушники? Ну вот возьми их и используй, как беруши. Положи ребенка в постель, погладь по животику, спой колыбельную..."

Вот так и приходится ее приводить в чувство... Но и бывают случаи, когда она звонит уже после того, как избила мужа», — отмечает начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко.

Когда на вызовы приезжают правоохранители — приходится просить, чтобы мужчину вывели в подъезд, чтобы он там дал показания. Ведь нужно опросить обоих людей, но женщина не дает ему и слова сказать правоохранителям во время скандалов.

Помощь

Подключаются социальные службы, составляются акты и фиксируют случай насилия. Через два-три дня соцработники наведываются в "гости" в семью и говорят, что нужно прийти на прием к психологу.

«Она соглашается и сама понимает, потому что иногда говорит: "Мне плохо, я чувствую, что его побью". Она это понимает, но ничего с этим поделать не может», — говорит начальница отдела координации социальной работы УПСЗН Лозовского городского совета Харьковской области Татьяна Карпенко.

Летом ее, как участника АТО, отправили в медицинский центр при Нацгвардии на психологическую реабилитацию. Когда она вернулась, все было спокойно и хорошо. Но через два месяца все снова повторилось, потому женщина регулярно работает с психологами. А вот ее муж нашел свое спасение в религиозной организации. Он считает, что ему так станет легче.

Что говорят психологи?

«В этой истории четко видно, что женщина с самого детства была лишена заботы взрослых и была вынуждена брать на себя ответственность, которая не по силам ребенку. Понимание того, что нужно решить, добыть, обеспечить самостоятельно, заставляет ее опираться на собственную агрессию, быть сильной. Ведь в начале этой истории выжить без агрессии было бы невозможно», – говорит психолог и гельштальт-терапевт Светлана Остапцова.

Психолог и гельштальт-терапевт Светлана Остапцова

Из-за того, что не было модели здоровой функциональной семьи, женщина выбирает себе мужчину "тихого и спокойного", то есть такого, с которым можно строить отношения единственным доступным для нее способом — на агрессии. А пребывание женщины в зоне АТО лишь усугубляет ее агрессивные импульсы. Травмирует ее психику еще больше и она демонстрирует ту же агрессию, к которой привыкла.

Хочу отметить, что в этой истории женщина сама обратилась за помощью. Это говорит о том, что глубоко в своем сознании она понимает, что можно по-другому. Но просто не знает как именно. И это действительно ежедневная сложная работа.

Многие просто не понимают, с чего начать, срываются и возвращаются к привычному, то есть насилию и побоям. Сложно лечить все те душевные раны, которые делают человека таким, но даже капля поддержки и человечности в этой истории может принести свои плоды», — отмечает психолог и гельштальт-терапевт Светлана Остапцова.

Напомним, ранее в полицию Харьковской области обратилась 33-летняя жительница города Краснограда. По ее словам, она толкнула мужчину, после чего тот упал и умер.