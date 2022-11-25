25.11.2022 17:02 Дмитро Колонєй

Домашнє насильство: поліція Харківщини закликає не приховувати факти знущання

На Харківщині розпочалася щорічна Всесвітня акція «16 днів проти насильства».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, поліція закликає громадян не приховувати факти скоєння домашнього насильства.

Де можна отримати консультацію:

0-800-500-202 – гаряча лінія Національної поліції України, 15-45 – урядова гаряча лінія, 15-47 – національна гаряча лінія з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, 0-800-500-335 – національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, 0-800-500-225 – національна дитяча «гаряча лінія», 0-800-213-103 – інформаційна лінія центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги).

Дитина, яка стала свідком домашнього насильства відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», являється постраждалою від домашнього насильства. Необхідно звернути увагу правоохоронних органів на цей факт, та вимагати зафіксувати його у матеріалах справи.

Захід проводиться кожного року з 25 листопада по 10 грудня.

Мета акції:

привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях,

протидії жорстокому поводженню з дітьми,

торгівлі людьми

захисту прав жінок.

25 листопада 2022 року начальник сектору протидії домашньому насильству відділу превенції ХРУП № 1 Олег Кутепов взяв участь в онлайн заході, присвяченому проведенню акції.

Також на зустрічі були присутні студенти з вищих навчальних закладів міста Харкова, які презентували власні есе на тему «Харків незламний - будь вільним від насильства».

Поліцейський розповів студентам алгоритм дій в разі вчинення домашнього насильства, а також куди звертатись, якщо стали свідком або жертвою насильства чи іншого злочину.