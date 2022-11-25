25.11.2022 17:11 Євген Клочко

Зачем устанавливать металлопластиковые окна

Металлопластиковые окна стали золотым стандартом остекления современных домов и квартир. Если вы еще сомневаетесь в замене деревянных рам на ПВХ конструкции, вот список причин, которые помогут вам принять верное решение.

Шумоизоляция и теплосбережение

Говоря о преимуществе металлопластиковых систем, нужно отметить, что речь идет о качественных системах. Поэтому, если вы решили купить шумоизоляционные окна и рассчитываете получить заявленный эффект, покупайте у проверенных производителей.

Компания Viknaroff уже долгие годы является лидером на украинском рынке. Заказывая окна у ее представителей, вы гарантированно получите нужный вам результат.

Итак, хорошая оконная система эффективно:

подавляет шумы – вы не будете слышать ничего, что происходит за окнами, даже если живете в шумном мегаполисе;

обеспечивает теплосбережение – доказано, что в квартирах, где установлен металлопластик теплее примерно на 40%;

сохраняет правильный микроклимат – системы проветривания и микропроветривания позволяют воздуху циркулировать.

Вам будет уютно и комфортно в вашей квартире. А счета за отопления не перестанут радовать даже в самые лютые морозы.

Долговечность и надежность

Качественный ПВХ профиль и стеклопакет – это гарантия того, что окна будут служить долго. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании вы продлите жизнь оконных систем на несколько десятков лет.

При этом, современные конструкции полностью устойчивы к влаге, яркому солнечному свету и другим негативным факторам окружающей среды. А качественная фурнитура обеспечит работоспособность всех механизмов.

Безупречный внешний вид

Современные оконные системы выглядят стильно. Вы можете не только подобрать нужную вам форму и размеры, но и выбрать вариант облицовки. Независимо от того, предпочтете вы классические белые или с декоративным покрытием, внешний вид останется неизменным в течении всего срока эксплуатации.