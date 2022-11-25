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25.11.2022  17:27   Дмитро Колонєй

Блекаут у Харкові: вводяться тимчасові автобусні маршрути

Про кінцеві зупинки автобусів інформує Департамент інфраструктури Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, розроблені маршрути проходять повз станції метрополітену (пункти обігріву), магазини, ринки, лікарні та ін. Для зручності пасажирів кінцеві пункти багатьох маршрутів організовані на пл. Конституції. 

Для жителів Салтівки

  • одна кінцева зупинка організована у пров. Мечникова (навпроти Градусника) і одна - біля «Аптеки №2». 

Для жителів Олексіївки, Павлового Поля, селищ П'ятихатки та Жуковського

  • по пров. Спартаківському (сторона пров. Спартаківського - зупинка автобусного маршруту №20 (лікарня невідкладної допомоги). 

Для жителів Основи, Новожанового, Нових Будинків, пр. Гагаріна, районів аеропорту, ХТЗ

  • по пров. Спартаківському (сторона супермаркету «Баскет»). 

Для жителів Залютиного, Сортировки, Баварії, Льодового, Липового Гаю

  • на пл. Конституції (біля магазину «Ведмедик»). 
Тимчасова схема працює на період відключення електроенергії та зупинки електротранспорту протягом двох годин. Для організації роботи автобусів цими маршрутами знадобиться до 1,5 години. На маршрутах курсуватимуть 83 одиниці транспорту. 
 
З картою та графіком тимчасових автобусних маршрутів на період відключення електроенергії можна ознайомитися за посиланням.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі діє онлайн-мапа, на якій вказані заклади, що працюють під час відключення світла.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  отключение света, автобусы, харьков
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