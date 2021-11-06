06.11.2021 16:03

Агрессивный закладчик: в Харькове задержан сопротивлявшийся полиции распространитель наркотиков

Наркодилер в Харькове пытался бежать, сопротивляться и подкупить полицейских.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, патрульные задержали мужчину, который попытался подкупить полицейских, сопротивнялся им и убегал. Такое нетипичное поведение гражданина показалось инспекторам странным, поэтому они сразу его догнали.

Мужчина вел себя агрессивно и при попытке бежать распылил в сторону одного из полицейских аэрозоль с веществом раздражающего действия. Патрульные задержали гражданина. Впоследствии стала известна причина такого поведения беглеца. Он сообщил, что имеет с собой свертки, по его словам, с наркотическими веществами. Мужчина признался, что эти свертки он распространяет из-за так называемых "закладок". Также он неоднократно предлагал правоохранителям неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен за непривлечение к ответственности.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей гражданина следователями было обнаружено и изъято 17 свертков с препаратами. У полицейского химический ожог глаз. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».