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06.11.2021  16:03   

Агрессивный закладчик: в Харькове задержан сопротивлявшийся полиции распространитель наркотиков

Наркодилер в Харькове пытался бежать, сопротивляться и подкупить полицейских.

Криминал Харьков: Закладчик наркотиков распылил баллончик в полицейских, убегал и пытался дать взятку
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, патрульные задержали мужчину, который попытался подкупить полицейских, сопротивнялся им и убегал. Такое нетипичное поведение гражданина показалось инспекторам странным, поэтому они сразу его догнали. 
 
Мужчина вел себя агрессивно и при попытке бежать распылил в сторону одного из полицейских аэрозоль с веществом раздражающего действия. Патрульные задержали гражданина. Впоследствии стала известна причина такого поведения беглеца. Он сообщил, что имеет с собой свертки, по его словам, с наркотическими веществами. Мужчина признался, что эти свертки он распространяет из-за так называемых "закладок". Также он неоднократно предлагал правоохранителям неправомерную выгоду в сумме 5000 гривен за непривлечение к ответственности. 
 
 
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей гражданина следователями было обнаружено и изъято 17 свертков с препаратами. У полицейского химический ожог глаз. Его госпитализировали в больницу. 
 
Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».
 

 

Тэги:  закладки, наркотики, харьков
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