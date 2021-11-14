ДТП в Харькове: жесткая авария с перевертышем - разбиты два авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Салтовском шоссе возле 8-го хлебозавода. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, пьяный водитель на Мitsubishi Оutlander влетел в авто и перевернулся.
Есть информация, что он задел ещё 3 авто. Судя по последствиям сильного удара, скорость явно была велика.
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Обе машины сильно разбиты, одна из них перевернулась. Вероятно, не обошлось без пострадавших. На месте две кареты скорой помощи. Подробностей об аварии пока нет.
Напомним, ранее мы писали о дорожно-транспортном происшествии на Ярославской улице, 31. Здесь, явно на большой скорости легковушка разбила ограждение над рекой. С немалыми шансами поплавать в Лопани.
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14 ноября можно назвать днем «медицинских» праздников – сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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