ДТП в Харькове: Забор остановил иномарку, чуть не улетевшую в Лопань (фото, видео)

В Харькове мощный удар в забор превратил машину в металлолом.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Ярославской улице, 31. Здесь, явно на большой скорости, иначе не были бы столь плачевные результаты как для машины, так и для забора, легковушка влетела и разбила ограждение над рекой. С немалыми шансами поплавать в Лопани.
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Подробностей о причине аварии и последствиях для водителя, пока нет.
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Постарайтесь провести день как можно дальше от дома. Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
14 ноября можно назвать днем «медицинских» праздников – сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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