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14.11.2021  10:15   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: Забор остановил иномарку, чуть не улетевшую в Лопань (фото, видео)

В Харькове мощный удар в забор превратил машину в металлолом.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Ярославской улице, 31. Здесь, явно на большой скорости, иначе не были бы столь плачевные результаты как для машины, так и для забора, легковушка влетела и разбила ограждение над рекой. С немалыми шансами поплавать в Лопани.     

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Подробностей о причине аварии и последствиях для водителя, пока нет.

ДТП Харьков: На Ярославской улице иномарка снесла забор и чуть не упала в реку Лопань

ДТП Харьков: На Ярославской улице иномарка снесла забор и чуть не упала в реку Лопань

ДТП Харьков: На Ярославской улице иномарка снесла забор и чуть не упала в реку Лопань

ДТП Харьков: На Ярославской улице иномарка снесла забор и чуть не упала в реку Лопань

ДТП Харьков: На Ярославской улице иномарка снесла забор и чуть не упала в реку Лопань

Напомним, ранее мы писали о ДТП на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков. В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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