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14.11.2021  16:23   Дмитрий Колоней

Как подготовиться к вакцинации против COVID-19

Иммунолог посоветовал отказаться от алкоголя, аллергических продуктов и сбрасывать вес.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Страну здоровья", по информации врача-иммунолог Андрея Продеуса если мы пьем алкоголь, "офицеры иммунитета" – лимфоциты не смогут распознать вакцину и не дадут команду на выработку антител. Поэтому за три дня до вакцинации следует полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его в течение 3-5 дней.
 
 
Медик также советует избегать употребления копченых продуктов, шоколада, клубники, цитрусовых и выдержанных сыров - это поможет избежать возможных аллергических реакций и ускорить процесс выработки антител. Особенно к этому совету стоит прислушаться тем, кто болеет астмой или атопическим дерматитом.
 
Ускорить формирование иммунитета могут витамины D и E, поэтому важно, чтобы организм получал их в необходимом количестве. В случае низкого уровня этих двух витаминов, выработка антител после прививки будет в несколько раз ниже. Для повышения уровня витамина D врач советует включить в рацион печень трески. Если же у желающего вакцинироваться проблемы с уровнем витамина Е - масло зародышей пшеницы.
 
Важно также нормализировать вес, ведь иммунный ответ у людей с избыточным весом хуже.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине будут действовать два новых типа COVID-сертификатов. Это сертификат о выздоровлении и детский сертификат . 
 
 
Источник:   Страна здоровья
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков, ковид, covid-19
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