14.11.2021 14:53 Анжелика Демидова

Постковидный синдром. Реабилитация после выздоровления

Протокол, который регламентирует процессы реабилитации и помощь больным коронавирусом, а также выздоравливающим, утверждён Министерством здравоохранения.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Около 3 миллионов украинцев за всё время пандемии заболели COVID-19. Они победили смертельный недуг, однако многие после выздоровления имеют проблемы со здоровьем и не могут вернуться к нормальной активной жизни, присутствует постоянное чувство усталости, одышка, затруднение дыхания, кашель, головная боль, нервные растройства и другие подобные проблемы.

Поэтому вопрос восстановления после заболевания коронавирусом сегодня один из актуальных. Ведь, согласно опубликованным данным, "постковидным синдромом", страдают 10-20%, а по некоторым данным даже до 50% пациентов и происходит это в течение нескольких месяцев. Испытывают недомогание после острого периода инфекции SARS-CoV-2 не только пожилые люди с хроническими заболеваниями, но и молодые, даже болевшие в лёгкой форме. А по сему, заключают в Минздраве, "постковидный синдром" – это комплексная проблема, которая требует привлечения ряда специалистов.

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"Восстановление будет включать комплексную терапию, основанную на индивидуальном подходе к каждому отдельному пациенту. Кроме того, реабилитация предусматривает проведение лечебной физкультуры; массаж и психотерапию, а при необходимости и медикаментозное лечение, назначение медицинских препаратов. Как правило, реабилитация проводится в течение 6–8 недель после выписки из стационара. Когда вопрос о её необходимости решён, разрабатываются и планируются соответствующие меры и ресурсы для пациентов или тех, кто за ними будет ухаживать. Однако план восстановления пациента, скорее всего, потребует коррекции, ведь специалисты по реабилитации будут повторно оценивать состояние человека в разные моменты времени (через 3, 6 и 12 месяцев после выписки из больницы).

Место проведения восстановительных мероприятий, говорят специалисты, зависит от стадии заболевания. В острый период реабилитация проводится в отделение интенсивной терапии, в случае затяжного течения в реабилитационных центрах, а в постковидный период, после 12 недель, в реабилитационных центпах или в домашних условиях с возможным применением телереабилитации.

Окончательно избавиться от последствий коронавирусной болезни, говорят специалисты, можно, если последствия носят только функциональный характер. Если же это органические изменения, которые, как правило, необратимы, целью реабилитации является стабилизация тех процессов, которые уже произошли.