14.11.2021 15:27 Дмитрий Колоней
Пытались тайно перейти границу: под Харьковом ночью поймана многодетная семья (фото)
На границе под Харьковом задержали семью с четырьмя детьми.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Восточное региональное управление ГПСУ пограничники обнаружили родителей с четырьмя детьми, которые пытались ночью незаконно попасть в Россию. Не имея необходимых документов, семья решила обойти пунтк пропуска, тайно перейдя границу.
Информация о том, что неизвестные двигаются в сторону госграницы Украины, пограничникам поступила от местных жителей. Стражи границы сразу приняли необходимые меры по выявлению и задержанию правонарушителей. Как выяснили правоохранители, семья направлялась к родственникам в Воронеж.
За попытку незаконного пересечения границы на родителей составлены административные материалы, решение по которым будет принимать суд.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0