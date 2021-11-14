14.11.2021 15:27 Дмитрий Колоней

Пытались тайно перейти границу: под Харьковом ночью поймана многодетная семья (фото)

На границе под Харьковом задержали семью с четырьмя детьми.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Восточное региональное управление ГПСУ пограничники обнаружили родителей с четырьмя детьми, которые пытались ночью незаконно попасть в Россию. Не имея необходимых документов, семья решила обойти пунтк пропуска, тайно перейдя границу.

Информация о том, что неизвестные двигаются в сторону госграницы Украины, пограничникам поступила от местных жителей. Стражи границы сразу приняли необходимые меры по выявлению и задержанию правонарушителей. Как выяснили правоохранители, семья направлялась к родственникам в Воронеж.

За попытку незаконного пересечения границы на родителей составлены административные материалы, решение по которым будет принимать суд.

Наопним, ранее мы писали о том, что на Гоптовке была поймана дама, перевозившая в туфлях наркотик.