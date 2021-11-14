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14.11.2021  15:27   Дмитрий Колоней

Пытались тайно перейти границу: под Харьковом ночью поймана многодетная семья (фото)

На границе под Харьковом задержали семью с четырьмя детьми.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Восточное региональное управление ГПСУ пограничники обнаружили родителей с четырьмя детьми, которые пытались ночью незаконно попасть в Россию. Не имея необходимых документов, семья решила обойти пунтк пропуска, тайно перейдя границу. 
 
 
Информация о том, что неизвестные двигаются в сторону госграницы Украины, пограничникам поступила от местных жителей. Стражи границы  сразу приняли необходимые меры по выявлению и задержанию правонарушителей. Как выяснили правоохранители, семья направлялась к родственникам в Воронеж. 
 
Криминал Харьков: Задержана многодетная семья, пытавшаяся незаконно перейти границу
 
За попытку незаконного пересечения границы на родителей составлены административные материалы, решение по которым будет принимать суд.
 
Наопним, ранее мы писали о том, что на Гоптовке была поймана дама, перевозившая в туфлях наркотик.
 
Тэги:  контрабанда, задержание, харьков, многодетная семья
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