14.11.2021 15:55 Дмитрий Колоней
Убийство на Московском проспекте: Полиция подтвердила задержание преступника в Харькове (фото)
Стражи порядка в Харькове оперативно поймали убийцу
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харькове правоохранители оперативно задержали Дмитрия Захарова. Об этом официально сообщили стражи порядка. Мужчина убил женщину в Индустриальном районе и скрылся. На его поиски были нацелены все наряды милиции и оперативные подразделения. Уже через несколько часов мужчину обнаружили и доставили в отдел полиции. С ним работают следователи.
Напомним, ранее мы писали о том, что 14 ноября в 6:50 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №2 поступило сообщение от местных жителей о том, что у подъезда многоэтажки по проспекту Московскому обнаружено тело
44-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления полицейские обоснованно заподозрили жителя Харькова, 1983 года. Сейчас с ним работают следователи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине светит до 15 лет за решеткой.
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