14.11.2021 13:17 Дмитрий Колоней
В Харькове разыскивается убийца (фото)
Полиция разыскивает Дмитрия Захарова за совершение тяжкого преступления.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 14 ноября 2021 года в 6:50 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №2 обратились местные жители - у подъезда многоэтажки №312 по Московскому проспекту обнаружено тело убитой женщины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В совершении преступления обоснованно подозревается житель Харькова Дмитрий Захаров, 1983 года.
Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 067-313-88-00, 050-401-41-17, 067-903-87-50, (0572) 93-50-64 , или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Финляндии вынесен приговор убийце - студенту Йоэлю Марина за жестокую раправу
над харьковчанкой Анной Ладогой. На теле убитой девушки эксперты насчитали более 20 порезов.
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