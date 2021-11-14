    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове разыскивается убийца (фото)
14.11.2021  13:17   Дмитрий Колоней

В Харькове разыскивается убийца (фото)

Полиция разыскивает Дмитрия Захарова за совершение тяжкого преступления.


Национальная полиция
Убийца найден и задержан полицией.
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 14 ноября 2021 года  в 6:50 в отдел полиции №1 Харьковского РУП №2 обратились местные жители -  у подъезда многоэтажки №312 по  Московскому проспекту обнаружено тело убитой женщины.
 
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В совершении преступления обоснованно подозревается житель Харькова Дмитрий Захаров, 1983 года.
 
Криминал Харьков: Разыскивается за убийство Дмитрий Захаров
 
Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 067-313-88-00, 050-401-41-17, 067-903-87-50, (0572) 93-50-64 , или 102.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Финляндии вынесен приговор убийце - студенту Йоэлю Марина за жестокую раправу над харьковчанкой Анной Ладогой. На теле убитой девушки эксперты насчитали более 20 порезов.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, розыск, харьков, поиск, салтовка, труп, смерть
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Криминал и происшествия Убийство на Московском проспекте: Полиция подтвердила задержание преступника в Харькове (фото) 14.11 Криминал и происшествия В Харькове пойман убийца женщины на Московском проспекте 10.11 Криминал и происшествия Зарубил харьковчанку саблей: в Финляндии вынесен приговор убийце
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 