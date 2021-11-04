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04.11.2021  19:27   Дмитрий Колоней

Смертельный удар: в Харькове арестован хулиган, убивший мужчину на рынке (фото)

В Харькове суд отправил под стражу задержанного душегуба.

Криминал Харьков: Хулиган убил мужчину на рынке возле станции метро «Александра Масельского»
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Национальной полиции, 26 октября 2021 года в полицию поступила информация о доставленном в больницу 47-летнем мужчине с черепно-мозговой травмой. Пострадавшего харьковчанина привезли с продуктового рынка возле станции метро «Александра Масельского». Пострадавшего спасти не удалось - он  скончался от полученных травм, не приходя в сознание.
 
 
В ходе расследования правоохранители разоблачили 31-летнего ранее не судимого жителя Харькова. Мужчина признал свою вину, сообщив, что с потерпевшим знаком не был. Решил убить его внезапно. Хулиганя, он ударил пострадавшего по голове, нанеся травму, ставшую смертельной. Злоумышленнику светит тюремный срок до 15 лет.
 
Криминал Харьков: Хулиган убил мужчину на рынке возле станции метро «Александра Масельского»
 
Следователями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.7 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
 
Криминал Харьков: Хулиган убил мужчину на рынке возле станции метро «Александра Масельского»
 
Криминал Харьков: Хулиган убил мужчину на рынке возле станции метро «Александра Масельского»
 
Напомним, ранее мы писали о том, как хулиган нашел смерть, напав на пожилую пару. На защиту стариков от четырех пьяных разбойников стал охранник, которому вынесен приговор. 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  хулиганство, убийство, харьков, смерть, рынок, хтз, дебош, труп
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