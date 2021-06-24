24.06.2021 16:43

Ножом в шею: под Харьковом случайная встреча закончилась кровью

Под Харьковом задержан напавший на парня хулиган.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 20 июня 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 3 ХРУП № 1 поступило сообщение о том, что в Харьковскую неотложку доставили 19-летнего жителя Люботина с проникающим ранением шеи.

Выяснилось , что 20 июня 2021 года около 20:00 на одной из улиц Люботина произошла случайнвя встреча молодого человека и 38-летнего мужчины.

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого молодой человек был ранен ножом в шею. Сейчас

он в тяжелом состоянии.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Дебогиру светит лишение свободы на срок до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

23 июня 2021 года ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.