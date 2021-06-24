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24.06.2021  16:43   

Ножом в шею: под Харьковом случайная встреча закончилась кровью

Под Харьковом задержан напавший на парня хулиган.

Под Харьковом мужчина устроил драку и тяжело ранил молодого парня. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 20 июня 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 3 ХРУП № 1 поступило сообщение о том, что в Харьковскую неотложку доставили 19-летнего жителя Люботина с проникающим ранением шеи.
 
Выяснилось , что 20 июня 2021 года около 20:00 на одной из улиц Люботина произошла случайнвя встреча молодого человека и 38-летнего мужчины.
 
Между мужчинами возник конфликт, в результате которого молодой человек был ранен ножом в шею. Сейчас  
он в тяжелом состоянии.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Дебогиру светит лишение свободы на срок до 15 лет.
 
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
23 июня 2021 года ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, ранение, хулиганство, дебош, драка, конфликт
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