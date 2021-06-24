Главная Новости Харькова Спорт ФК "Металлист" официально получил разрешение на выступление в Первой Лиге
24.06.2021  16:59   

ФК "Металлист" официально получил разрешение на выступление в Первой Лиге

Футбольный клуб "Металлист" получил официальный документ о допуске к играм Первой Лиги - аттестат УАФ.

Аттестат зрелости: Металлист получил разрешение на участие в Первой Лиге. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Александра Ярославского в Фейсбук. По словам Ярославского, критерии, о которых там идет речь - это качество инфраструктуры и кадров, уровень спортивной подготовки и управления клубом и еще юридический момент относительно нового названия клуба. 
 
"С этой минуты у нас в руках документ о том, что в соревнованиях будет участвовать вернувшийся из небытия настоящий «Металлист». Поздравляю всех болельщиков, всех харьковчан с эти радостным событием! Только Харьков, только победа!", - говорится в собощении.
 
Одновременно с этим, на открытии нового медицинского хаба, созданного на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ» Александр Ярославский сообщил о новом пополнении в клубной команде:
 
" Мы обещали, что команда будет выступать в Лиге Европы - завтра мы представим вам троих украинцев и одного новичка нападающего", - подытожил Ярославский.
 
Аттестат зрелости: Металлист получил разрешение на участие в Первой Лиге. Новости Харькова
 
Тэги:  харьков, металлист, ярославский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Авария мотоцикла и авто - розыск очевидцев (ФОТО) 24.06 Медицина В Харькове открыли лабораторию по производству тест-систем на коронавирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)   24.06 Криминал и происшествия ДТП с перевертышем: появилось видео момента аварии в Харькове (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 