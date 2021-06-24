24.06.2021 16:59

ФК "Металлист" официально получил разрешение на выступление в Первой Лиге

Футбольный клуб "Металлист" получил официальный документ о допуске к играм Первой Лиги - аттестат УАФ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Александра Ярославского в Фейсбук. По словам Ярославского, критерии, о которых там идет речь - это качество инфраструктуры и кадров, уровень спортивной подготовки и управления клубом и еще юридический момент относительно нового названия клуба.

"С этой минуты у нас в руках документ о том, что в соревнованиях будет участвовать вернувшийся из небытия настоящий «Металлист». Поздравляю всех болельщиков, всех харьковчан с эти радостным событием! Только Харьков, только победа!", - говорится в собощении.

Одновременно с этим, на открытии нового медицинского хаба, созданного на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ» Александр Ярославский сообщил о новом пополнении в клубной команде:

" Мы обещали, что команда будет выступать в Лиге Европы - завтра мы представим вам троих украинцев и одного новичка нападающего", - подытожил Ярославский.