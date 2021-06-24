24.06.2021 17:17
Начал душить маленькую девочку: в Харькове задержали неадеквата (ФОТО)
Информацию о преступлении уточнили в полиции.
//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт Нацполиции, информация о нападении на 10-летнего ребенка возле дома по улице Сергея Грицевца, поступила в отдел полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 24 июня 2021 горда примерно в 12:00 от ее матери.
Женщина сообщила, что дочь гуляла вместе со своими подружками, когда к ним подошел незнакомый человек и вдруг начал душить ребенка. Девочке удалось вырваться, однако обидчик все же нанес ей незначительные телесные повреждения в области шеи.
На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции и экипажи патрульной полиции.
Копы, по предоставленным приметам, обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия. Им оказался 37-летний местный житель.
При общении с полицейскими мужчина вел себя неадекватно и объяснил, что якобы перепутал девочку со своей сестрой.
Злоумышленник доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Девочка с мамой также находятся в подразделении и предоставляют показания дознавателю.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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