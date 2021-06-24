ДТП с перевертышем: появилось видео момента аварии в Харькове (ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщали очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в сети появилась видеозапись момента ДТП возле Французского бульвара.
Как мы ранее сообщали, утром 24 июня 20201 года на улице Академика Павлова в районе ТРЦ Французский бульвар произошло ДТП.
Там столкнулись автомобиль службы такси Bolt и Opel Combo.
Судя по видео, в автомобиле такси были пассажиры.
От удара Opel перевернулся.
Сведений о пострадавших нет. Информация выясняется.
Напомним, утром 23 июня на улице Библика, 19 столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус Volkswagen Transporter.
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Эмоции в этот день могут перехлестывать через край. Лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
120 лет назад мир узнал о Пабло Пикассо, а в 1934 году Харьков утратил статус столицы Украины, которую перенесли в Киев.
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