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24.06.2021  17:43   

ДТП с перевертышем: появилось видео момента аварии в Харькове (ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщали очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в сети появилась видеозапись момента ДТП возле Французского бульвара. 

Как мы ранее сообщали, утром 24 июня 20201 года на улице Академика Павлова в районе ТРЦ Французский бульвар произошло ДТП.

Там столкнулись автомобиль службы такси Bolt и Opel Combo.

Судя по видео, в автомобиле такси были пассажиры.

От удара Opel перевернулся.

Сведений о пострадавших нет. Информация выясняется.

Напомним, утром 23 июня на улице Библика, 19 столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус  Volkswagen Transporter.

Источник:   Телеграм-канал «Харьков Оперативный»
 Тэги:  дтп, момент аварии, харьков, перевертыш
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