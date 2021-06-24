24.06.2021 17:43

ДТП с перевертышем: появилось видео момента аварии в Харькове (ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщали очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в сети появилась видеозапись момента ДТП возле Французского бульвара.

Как мы ранее сообщали, утром 24 июня 20201 года на улице Академика Павлова в районе ТРЦ Французский бульвар произошло ДТП.

Там столкнулись автомобиль службы такси Bolt и Opel Combo.

Судя по видео, в автомобиле такси были пассажиры.

От удара Opel перевернулся.

Сведений о пострадавших нет. Информация выясняется.

Напомним, утром 23 июня на улице Библика, 19 столкнулись легковые автомобили ЗАЗ, Volkswagen Passat и микроавтобус Volkswagen Transporter.