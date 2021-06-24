24.06.2021 16:20

Игорь Терехов открыл крупнейший в Украине центр по производству ПЦР-тестов

Продукция нового медицинского хаба, созданного на базе бизнес-парка «Экополис ХТЗ», будет востребована во всем мире.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов принял участие в открытии первой в Украине современной лаборатории по разработке и производству молекулярно-биологических диагностических тест-систем для ПЦР-диагностики инфекционных, онкологических и наследственных заболеваний.

“Сегодня мы открываем медицинский хаб, который сегодня нужен не только Харькову, он нужен всей Украине, - сказал Игорь Терехов. – Его продукция будет востребована во всем мире.

Не будем забывать и то, что Харьков – студенческий город, поэтому наши студенты медики смогут проходить практику на самом современном оборудовании. Самые лучшие специалисты должны оставаться в Харькове”.

Также руководитель города высказал слова благодарности основателю бизнес-парка «Экополис ХТЗ» Александру Ярославскому, чьи инвестиции сделали возможным создание данной лаборатории. В создание нового производства инвестировано около $5 млн, на базе научно-исследовательского биотехнологического производства будут созданы сотни новых высокотехнологичных рабочих мест для ученых и исследователей.

В целом, открытиемедицинского центра стало ответом Харькова на пандемический вызов. Его создание означает обретение нами собственных технологий в противостоянии эпидемии Covid-19. Также Харьков и Украина обретают современный высокотехнологичный инструментарий для противодействия другим болезням. Наш город и наша страна получают возможность стать одним из мировых центров сотрудничества с международными организациями в рамках национальных и глобальных программ преодоления пандемии COVID-19 и других болезней, несущих опасность человечеству.

Уникальная научно-исследовательская база биотехнологического производства тест-систем для ПЦР-диагностики инфекционных, онкологических и наследственных заболеваний, созданная на базе бизнес-парка нового поколения «Экополис ХТЗ», оснащена оборудованием ведущих мировых производителей и сертифицирована по международному стандарту ISO 13485.

Новый медицинский хаб включает лабораторию по разработке и производству молекулярно-биологических диагностических тест систем и самоекрупное производство ПЦР тестов в Украине. Центр также будет привлекать к сотрудничеству студентов-медиков для стажировки, проведения исследований и собственных разработок.