04.11.2021 20:15 Виталий Хиневич

Как отдыхало купечество Харьковщины в XIX веке

Проходя мимо вековых зданий, мы редко задумываемся о том, какие события проходили в его стенах, какие проблемы тревожили его жителей и, тем более, как отдыхали представители купечества, дворянства и промышленники на Харьковщине в XIX веке.

Сегодня мы хотим вам поведать об одном из самых ярких представителей промышленников и предпринимателей.

Итак, перенесемся в 80-е годы XIX века на территорию усадьбы Харитоненко, которая располагалась в Богодуховском районе.

Павел Иванович Харитоненко внес огромный вклад в развитие экономики Слобожанщины, являясь крупным сахарозаводчиком, покровителем искусств и меценатом.

Сегодня речь пойдет не о том, как он наладил сахарное дело, как создал прекрасные усадьбы и парки. Речь будет идти о следующем - как он встречал своих гостей, организовывая им различные виды досуга.

Северо-западная часть Харьковской области очень понравилась Харитоненко. Она имела прекрасные леса, в которых водилось много различной живности, земля позволяла собирать отменный урожай, а хвойные просеки дарили незабываемый аромат.

Созидая красоты природы, Павел Иванович решил начать строительство уникальных архитектурных сооружений.

Но наслаждаться всем этим Харитоненко предпочитал далеко не в одиночестве.

При въезде в имение сахарозаводчик встречал своих гостей возле арки, которую охраняли два стражника.

Минуя арку, гостям открывалась песчаная аллея, которая освещалась электрическими (!) фонарями. Далее Павел Иванович приглашал своих друзей посетить прекрасные фазанарии, полюбоваться замечательными лошадьми, которые неоднократно одерживали победу на конных скачках или просто насладиться ароматами хвойного леса.

Стоит отметить, что увидеть всю эту красоту могли и студенты, которые обучались сельскохозяйственному ремеслу.

Особенно любил Харитоненко потчевать гостей изысканными угощениями. Отдельное внимание стоит обратить на сервировку праздничного стола.

Сервировка стола имела уникальные элементы декора. Помимо посуды, которая блестела под ярким освещением обеденного зала, имелся разноцветный песок.

Красочный песок украшал каждое поданное блюдо отдельно, создавая помимо насыщенного аромата пестроту и красоту поданного яства.

Вся трапеза сопровождалась живой классической музыкой.

После сытного обеда гостей ожидала охота, стрельба из лука по движущимся целям.

Любил устраивать экскурсии по своим имениям Харитоненко верхом на лошади либо на автомобиле. И не редки были случаи, когда после такой экскурсии гости хотели остаться на денек-другой в имении.

Отпускал же домой сахарозаводчик своих завсегдатаев с полными руками съестного, нагружая их поклажи различной дичью, которую они заполучили на охоте.