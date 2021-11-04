В 13-ой больнице Харькова работает станция по выработке кислорода для СOVID-больных

Кислородная станция, установленная в харьковской больнице, закончила испытания в тестовом режиме и сегодня работает на полную мощность.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, кислородная станция, установленная в Городской клинической больнице №13, по сути - целый завод со сложным технологическим оборудованием по производству кислорода. Он безопасен, нет вредных излучений и бесшумен.
Из-за плотной застройки рядом с больницей установить кислородную емкость не было возможности и сама станция стала выходом из ситуации, когда потребность в кислороде увеличилась в разы. Потому, как отмечают специалисты, коронавирус штамма "Дельта" стал более агрессивным и сложным. И если в прошлую волну пандемии, чтобы помочь больным хватало кислородных концентраторов, то сегодня этого недостаточно, теперь кислород равен жизни.
Как отметила главный врач 13-й больницы Алла Бобейко: "Это решение, конечно, очень не простое, очень дорогое. Спасибо Игорю Александровичу лично, депутатам горсовета, которые из городского бюджета выделили 13,8 миллионов гривен. У нас был какой-то период тестового режима, пока мы проверяли, потому что здесь очень мощное дополнительное электрообеспечение. Нам город дал возможность дополнительно приобрести 100 КВт электроэнергии в соответствие с требованиями.
Мы поменяли всё электрообеспечение, автоматические переключатели, всё, что касается доставки электроэнергии сюда. Фактически создали 2-ю ветку для обеспечения станции".
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На сегодняшний день эта станция является одной из самых мощных из всех, что установлены в Украине. В общей сложности она заменяет использование 144-х кислородных баллонов в сутки. И, согласно технологическому процессу, производит из воздуха 613 литров кислорода в минуту.
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