04.11.2021 20:58 Дмитрий Колоней

В 13-ой больнице Харькова работает станция по выработке кислорода для СOVID-больных

Кислородная станция, установленная в харьковской больнице, закончила испытания в тестовом режиме и сегодня работает на полную мощность.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, кислородная станция, установленная в Городской клинической больнице №13, по сути - целый завод со сложным технологическим оборудованием по производству кислорода. Он безопасен, нет вредных излучений и бесшумен.

Из-за плотной застройки рядом с больницей установить кислородную емкость не было возможности и сама станция стала выходом из ситуации, когда потребность в кислороде увеличилась в разы. Потому, как отмечают специалисты, коронавирус штамма "Дельта" стал более агрессивным и сложным. И если в прошлую волну пандемии, чтобы помочь больным хватало кислородных концентраторов, то сегодня этого недостаточно, теперь кислород равен жизни.

Как отметила главный врач 13-й больницы Алла Бобейко: "Это решение, конечно, очень не простое, очень дорогое. Спасибо Игорю Александровичу лично, депутатам горсовета, которые из городского бюджета выделили 13,8 миллионов гривен. У нас был какой-то период тестового режима, пока мы проверяли, потому что здесь очень мощное дополнительное электрообеспечение. Нам город дал возможность дополнительно приобрести 100 КВт электроэнергии в соответствие с требованиями.

Мы поменяли всё электрообеспечение, автоматические переключатели, всё, что касается доставки электроэнергии сюда. Фактически создали 2-ю ветку для обеспечения станции".

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На сегодняшний день эта станция является одной из самых мощных из всех, что установлены в Украине. В общей сложности она заменяет использование 144-х кислородных баллонов в сутки. И, согласно технологическому процессу, производит из воздуха 613 литров кислорода в минуту.

Как пояснил представитель производителя Владислав Богуславский: "Цеолит - это то вещество, через которое компрессор прогоняет воздух под высоким давлением, оно является катализатором, разлагает воздух на кислород, азот и другие составляющие и кислород - подается в ресивер. И уже из ресивера подается в кислородную сеть."

Сомнений не было. Эти 13,8 миллионов гривен, которые были потрачены городом, наверное, одно из самых выгодных вложений, так как станция окупается за 1 год и 3 месяца. Это может пересчитать любой, кто хочет и поймёт, что это правда. Впрочем главное, говорят медики, что эта кислородная станция способна централизованно обеспечить высокопоточным кислородом больницу, где только на сегодняшний день находятся 160 коронавирусных пациентов, из которых 70 нуждаются в кислородной поддержке.

Напомним, ранее мы писали о вакцинации и установке кислородных бочек в Харькове. В частности, о пунктах вакцинации на рынках, установке в харьковской многопрофильной больнице №18 кислородной бочки и подготовке в детских поликлиниках прививать подростков

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