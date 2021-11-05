Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 ноября

В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера по-прежнему возбуждена, но магнитных бурь не ожидается. Вечером ситуация, согласно прогнозам синоптиков, должна улучшиться.
Народные приметы. Если 5 ноября выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.
На протяжении дня вам в голову могут приходить самые невероятные свежие идеи – запомните их, чтобы потом воспользоваться.
В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
влажность:
давление:
ветер: