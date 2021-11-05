    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 ноября
05.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 ноября

В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.

туман осень лес

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера по-прежнему возбуждена, но магнитных бурь не ожидается. Вечером ситуация, согласно прогнозам синоптиков, должна улучшиться.

Народные приметы. Если 5 ноября выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

 

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 6 и 7 ноября 04.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 ноября 03.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 ноября
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 