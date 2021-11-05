05.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 5 ноября

В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +17°C). Ветер южный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера по-прежнему возбуждена, но магнитных бурь не ожидается. Вечером ситуация, согласно прогнозам синоптиков, должна улучшиться.



Народные приметы. Если 5 ноября выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.