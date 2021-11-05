05.11.2021 06:59

Праздник 5 ноября: традиции, приметы и запреты дня

5 ноября, в день памяти святого апостола Иакова (Якова) справляли последние осенины – проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.





Люди верили в то, что птицы 5 ноября могут успокоить землю своим пением и разбрасывали в поле куски Казанского (вчерашнего) пирога, приманивая пернатых.



Как подмечали предки, «коли на Якова крупицу (снежную крупу, мелкий град) пошлет, то с Матрены (22 ноября) зима на ноги станет». А пышный снежный покров на Якова обещал мягкую и теплую зиму, а лето богатое на урожай.



В этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры — подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

Также в этот день...

В 1878 году родился Кузьма Петров-Водкин, выдающийся мастер изобразительного искусства (символизма и модерна), помимо заслуг в области живописи греющего душу каждого славянина благозвучностью своей фамилии.



1913 – родилась Вивьен Ли, английская актриса театра и кино, ставшая лучшей Скарлетт О’Хара в истории экранизаций романа «Унесенные ветром».



1927 – в Англии начали функционировать первые автоматические светофоры.



1934 – родилась Кира Муратова, советский и украинский режиссёр, сценарист и актриса.



1935 – выпущена настольная игра «Монополия».



1938 – родился Джо Дассен, французский певец и музыкант американского происхождения.



1943 – родился Сэм Шепард, американский актер («Дневник памяти», «Черный ястреб»).



1953 – в Киеве официально открыли мост имени Евгения Патона – первую в мире цельносварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов).



1959 – родился Брайан Адамс, один из самых популярных музыкантов конца прошлого столетия. Он выпустил целую серию платиновых альбомов и записал огромное количество хитов, попавших в бесчисленное множество хит-парадов.



1952 – родился Олег Блохин, чемпион СССР по футболу, тренер Национальной сборной Украины (2003–2007 гг.).



1958 – родился Роберт Патрик, американский актер (жидкометаллический Т-1000 из «Терминатор-2: судный день»).



1960 – родилась Тильда Суинтон, британская актриса («Хроники Нарнии», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Константин: Повелитель тьмы»).



1965 – родилась Фамке Янссен, голландская актриса («Факультет», «Люди Икс», «Заложница») и фотомодель.



1968 – родился Сэм Рокуэлл, американский актер («Зеленая миля», «Луговые собачки», «Луна 2112»).

Именины отмечают

Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Елисей, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.