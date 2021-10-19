19.10.2021 15:35 Виталий Хиневич

В Харькове увеличивают количество кислородных точек в больницах

Загруженность коечного фонда для лечения COVID-больных на сегодняшний день составляет 75%. За минувшие сутки в стационары города было госпитализировано 58 человек.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время брифинга заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

Согласно статистики, предоставленной вице-мером Светланой Горбуновой-Рубан из 1540 коек развёрнутых для лечения коронавирусных пациентов заняты 1145.

80% людей, а именно 771 человек, которые сейчас находятся в больнице требуют кислородной поддержки, 92 находятся в палатах интенсивной терапии. С кислородом проблем никаких нет, заверила вице-мер.

"У нас на сегодня оборудовано 719 точек с централизованной подачей потокового кислорода, ещё 1088 кислородных концентраторов. Всё это оборудование, как говорится в действие. Кто-то, например уже не нуждается в кислородной поддержке, на это место кладут другого пациента. Это всё нормальный процесс оказания медицинской помощи" - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Кроме того идёт постоянная работа по увеличению количества точек именно централизованной подачи кислорода.

Так сегодня уже начались робота по проводке кислорода в 8-ой больнице, что дополнительно даст ещё 60 точек к уже там имеющимся.

Озвучила вице-мер и статистику кампании по вакцинации.

На сегодняшний день в Харькове провели 413385 вакцинаций, из них 235582 двумя дозами. Желающих провакцинироваться в последнее время стало больше, отметила Светлана Горбунова-Рубан во время брифинга с журналистами.

"Разговоры, что у нас якобы огромные очереди в пунктах вакцинации не уместны, таков технический процесс проведения иммунизации. Человек должен прийти заполнить соответствующее заявление-согласие, выбрать вакцину, потом он должен быть осмотрен врачом, затем сама прививка, а после ещё 30 минут, когда человек должен находиться под наблюдением врача на случай возникновения какой-либо реакции. И так везде, посмотрите за рубежом, везде стоят очереди и это хорошо, что люди желают привиться от грозного вируса", сказала вице-мер.

Напомним, новые пункты вакцинации начали работать в разных районах Харькова.