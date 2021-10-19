По дороге в Харьков пропал парень в черном с татуировкой тигра (фото)

В Харькове и пригороде разыскивается 20-летний Роман Кирильев.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, 12 октября 2021 года из Чугуевского района в черной куртке, черной кофте с капюшоном, темных штанах, черных тканевых кроссовках и черным рюкзаком за плечами в Харьков отправился Роман Кирильев - худощавый кареглазый короткостриженый темноволосый парень.
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У молодого человека рассечено левое веко, а на правой руке - татуировка тигра.
Владеющим информацией обращаться по телефонам 068-777-0112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о тром, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.
Также ранее мы информровали о том, что была найдена живой после месяца розысков 18-летняя Сабина Райтруб с ХТЗ.
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