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19.10.2021  15:06   Дмитрий Колоней

По дороге в Харьков пропал парень в черном с татуировкой тигра (фото)

В Харькове и пригороде разыскивается 20-летний Роман Кирильев.

По дороге в Харьков пропал 20-летний Роман Кирильев. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу Милена, 12 октября 2021 года из Чугуевского района в черной куртке, черной кофте с капюшоном, темных штанах, черных тканевых кроссовках и черным рюкзаком за плечами в Харьков отправился Роман Кирильев - худощавый кареглазый короткостриженый темноволосый парень.

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У молодого человека рассечено левое веко, а на правой руке - татуировка тигра.

Владеющим информацией обращаться по телефонам 068-777-0112 или 102.

По дороге в Харьков пропал 20-летний Роман Кирильев. Новости Харькова

Напомним, ранее мы писали о тром, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.

Также ранее мы информровали о том, что была найдена живой после месяца розысков 18-летняя Сабина Райтруб с ХТЗ.

 

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