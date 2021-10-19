Бесплатное обследование маммолога в Харькове: как получить

В Харькове представительниц женского пола приглашают на обследование на рак груди.
Как пишет РЕДПОСТ, поликлиническое отделение Харьковского онкоцентра приглашает женщин пройти обследование маммолога на рак груди. Поскольку это заболевание достаточно распространено среди женщин и часто выявляется слишком поздно для относительно легкого решения данного вопроса, проходить обследование маммолога необходимо периодически.
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В случае отсутствия жалоб и\или генетической предрасположенности, стоит посещать специалиста раз в год-полтора. Однако в случае мастопатии посещать врача нужно 1-2 раза в год. Аналогично частое посещение необходимо в случае наличия генетической предрасположенности к болезням груди.
Стоит отметить, что мастопатия встречается у 30-45% здоровых женщин и почти у 60% женщин с гинекологическими болезнями.
Пройти обследование у специалиста, сделать УЗИ и получить всю нужную пациенту информацию можно в онкоцентре по адресу улица Лесопарковая, 4 с 19 по 29 октября.
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