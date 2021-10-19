    
Главная Новости Харькова Медицина Бесплатное обследование маммолога в Харькове: как получить
19.10.2021  14:05   Лера Кононова

Бесплатное обследование маммолога в Харькове: как получить

В Харькове представительниц женского пола приглашают на обследование на рак груди.

Как получить бесплатное обследование маммолога. Новости Харькова

Как пишет РЕДПОСТ, поликлиническое отделение Харьковского онкоцентра приглашает женщин пройти обследование маммолога на рак груди. Поскольку это заболевание достаточно распространено среди женщин и часто выявляется слишком поздно для относительно легкого решения данного вопроса, проходить обследование маммолога необходимо периодически.

Читайте также: Как бесплатно сделать КТ в Харькове

В случае отсутствия жалоб и\или генетической предрасположенности, стоит посещать специалиста раз в год-полтора. Однако в случае мастопатии посещать врача нужно 1-2 раза в год. Аналогично частое посещение необходимо в случае наличия генетической предрасположенности к болезням груди.

Стоит отметить, что мастопатия встречается у 30-45% здоровых женщин и почти у 60% женщин с гинекологическими болезнями.

Пройти обследование у специалиста, сделать УЗИ и получить всю нужную пациенту информацию можно в онкоцентре по адресу улица Лесопарковая, 4 с 19 по 29 октября.

Напомним, ранее РЕДПОСТ рассказывал, нужно ли делать компьютерную томографию легких при положительном тесте на COVID-19.
 
Тэги:  обследование, медицина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.02 Образование У Харківському інклюзивному центрі обстежили 1600 дітей 17.07 Криминал и происшествия В Харькове водитель с признаками наркотического опьянения снес осветительный столб (ФОТО) 02.01 Общество С Нового года молодым родителям будут возмещать расходы на няню
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 