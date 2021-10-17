17.10.2021 10:27 Валерия Кононова

Как бесплатно сделать КТ в Харькове

4 октября на сайте Министерства здравоохранения появилась информация о том, как получить и воспользоваться направлением на бесплатную компьютерную томографию (КТ).

Причины направления на КТ могут быть различными, однако все они связаны с необходимостью проверить функционирование органов грудной клетки.

Наиболее часто встречающиеся показания: невозможности провести ПЦР, дыхательная недостаточность, либо плохое самочувствие даже при негативном тесте.

Алгоритм действий для получения бесплатной услуги:

Обратиться к врачу, чтобы он, согласно состоянию здоровья, выписал е-направление. Выбрать больницу, которая предоставляет услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Это можно сделать по ссылке. Позвонить в больницу, чтобы уточнить наличие КТ, если КТ и врач есть – записаться на процедуру.

В случае пребывания в стационаре, все услуги, которые могут предоставляться в больнице, в которую госпитализировали, должны предоставляться в ней.