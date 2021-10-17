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17.10.2021  10:27   Валерия Кононова

Как бесплатно сделать КТ в Харькове

4 октября на сайте Министерства здравоохранения появилась информация о том, как получить и воспользоваться направлением на бесплатную компьютерную томографию (КТ).

Сделать КТ в Харькове бесплатно
 
Причины направления на КТ могут быть различными, однако все они связаны с необходимостью проверить функционирование органов грудной клетки.
 
Наиболее часто встречающиеся показания: невозможности провести ПЦР, дыхательная недостаточность, либо плохое самочувствие даже при негативном тесте. 
 
Алгоритм действий для получения бесплатной услуги: 
 
  1. Обратиться к врачу, чтобы он, согласно состоянию здоровья, выписал е-направление.
  2. Выбрать больницу, которая предоставляет услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Это можно сделать по ссылке
  3. Позвонить в больницу, чтобы уточнить наличие КТ,  если КТ и врач есть – записаться на процедуру. 
В случае пребывания в стационаре, все услуги, которые могут предоставляться в больнице, в которую госпитализировали, должны предоставляться в ней.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ рассказывал, нужно ли делать компьютерную томографию легких при положительном тесте на COVID-19?
 
Тэги:  харьков, томография
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