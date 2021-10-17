17.10.2021 09:55 Валерия Кононова

В Харькове пройдет тренинг для начинающих блогеров из круга студентов и активной молодёжи

Занятия будут проходить 22-23 октября 2021 года в Karazin Student Hall.

Во время тренинга участники будут тренироваться писать тексты, интерактивно усваивать знания. Но, конечно, не обойдётся и без кофе-брейков.

Цель тренинга – ответить на вопрос о том, как использовать соц сети с максимальной эффективностью, формируются диалог, который будет продуцировать диалог, а не конфликтную среду и информационный мусор.

Участникам будет предложено создать собственные концепции кампаний и найти решения по следующим вопросам:

1. Как сделать их более действенными?

2. Как сохранить этику-высказывания?

3. Как не создавать мусор вместо контента?

4. Какие инструменты стоит использовать, а какие дозволено игнорировать?

Автор мероприятия – Иванна Скиба-Якубова – блогер Украинской Правды и харьковского Медиапорта, а также волонтер нескольких социальных проектов, куратор культурных проектов.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке

Регистрация доступна до 20 октября. Участие в тренинге бесплатно.

Тренинг будет проходить два дня подряд: пятница (с 16 до 20), суббота (с 10 до 14).

Проект реализуется аналитическим центром Украинская экспертная лига в сотрудничестве с общественной организацией "Фундация прав человека" и финансируется Институтом внешних культурных связей (IFA) средствами Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия, а также при поддержке Управления международных отношений Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина.