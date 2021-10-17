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17.10.2021  09:16   Валерия Кононова

Конкурент АТБ: сеть супермаркетов Lidl планирует зайти на рынок Украины

Lidl – немецкая сеть, принадлежащая корпорации Schwarz, вышла за пределы страны еще в 80-х годах, а сейчас существует почти по всей Европе, а также продвигается в Китае и США.

Немецкая торговая сеть Lidl готовится зайти в Украину
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 15 октября газета Lebensmittel Zeitung опубликовала статью о появлении марки Lidl в Украине в будущем. 
 
Компания понимает, что её основным конкурентом будет сеть АТБ, которая, по их словам, копирует немецкие магазины. К тому же Lidl позиционирует себя как супермаркет низких цен. 
 
Руководителем будет Адам Мишчишин, ранее руководивший компанией в нашей стране-соседке – Польше. 
 
Пока что даты или места открытия не были официально объявлены представителями компании.
 
Справка: Владельцем Lidl является Schwarz Group из Федеративной Республики Германии.
 
Концепция сети - низкие, доступные цены и удобное расположение в спальных районах и на дорогах и транспортных развязках.
Тэги:  атб
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