Конкурент АТБ: сеть супермаркетов Lidl планирует зайти на рынок Украины

Lidl – немецкая сеть, принадлежащая корпорации Schwarz, вышла за пределы страны еще в 80-х годах, а сейчас существует почти по всей Европе, а также продвигается в Китае и США.
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Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Синоптики уточнили прогноз погоды в Харькове на выходные – будет облачно, местами дожди.
В третье воскресенье октября в Украине отмечают День работников пищевой промышленности.
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