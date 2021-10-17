17.10.2021 09:16 Валерия Кононова

Конкурент АТБ: сеть супермаркетов Lidl планирует зайти на рынок Украины

Lidl – немецкая сеть, принадлежащая корпорации Schwarz, вышла за пределы страны еще в 80-х годах, а сейчас существует почти по всей Европе, а также продвигается в Китае и США.

Как сообщает РЕДПОСТ , 15 октября газета Lebensmittel Zeitung опубликовала статью о появлении марки Lidl в Украине в будущем.

Компания понимает, что её основным конкурентом будет сеть АТБ, которая, по их словам, копирует немецкие магазины. К тому же Lidl позиционирует себя как супермаркет низких цен.

Руководителем будет Адам Мишчишин, ранее руководивший компанией в нашей стране-соседке – Польше.

Пока что даты или места открытия не были официально объявлены представителями компании.

Справка: Владельцем Lidl является Schwarz Group из Федеративной Республики Германии.

Концепция сети - низкие, доступные цены и удобное расположение в спальных районах и на дорогах и транспортных развязках.