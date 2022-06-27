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27.06.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Харьковскую молодежь будуть учить справляться со стрессом

Треннинги для харьковчан организовали Управление по делам семьи и молодежи и благотворительный фонд «Благо».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи и благотворительный фонд «Благо», в  июле будут проведены бесплатные онлайн-тренинги «Творим себя - творим Украину» для молодежи, нуждающейся в психологической помощи. 
 
Постоянные разрушения, страх нападения или уже переживаемые негативные ощущения, горе и эмоции негативно влияют на общее психологическое, моральное и душевное состояние молодого человека, и потребность в психологической помощи для молодежи - очень актуальна. 
 
Занятия проведет детский и семейный психолог, координатор социальных проектов Ирина Филенко. На психологических онлайн-тренингах можно будет узнать, как обуздать базовые эмоции и прожить стрессовую ситуацию; как быть полезными и что такое волонтерство; стадии переживания горя; что такое поддержка и эмпатия. Также можно будет получить советы по построению общения с родными, которые остаются в горячей точке или находятся во временной оккупации. 
 
Все участники тренингов пройдут диагностику уровня эмоционального истощения и получат чек-листы: полезные ресурсы для саморазвития; навыки самопомощи в стрессовых ситуациях; возвращение к обыденной жизни; алгоритм действий в случае эмоционального истощения и алгоритм первой помощи человеку при переживании горя. 
 
На тренинги приглашается молодежь 14-20 лет. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке: . Занятия будут проходить с 5 июля каждый вторник на платформе «Zoom» (начало - в 15:00).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  стресс, треннинг, харьков
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