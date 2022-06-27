27.06.2022 15:21 Дмитрий Колоней

Коммунальные работники восстанавливают коллектор в Харькове

Бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» продолжают готовить объекты к отопительномку сезону.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на начальника Киевского районного эксплуатационного участка Комплекса «Харьковводоотведение» Владислава Рычко, рабочие привели в порядок 27 канализационных колодцев, прочистили 5,3 км сетей водоотведения и продолжают ремонтировать разрушенные канализационные коллекторы и трубопроводы.

«Восстанавливаем канализационный коллектор диаметром 400 мм с перекладкой технически изношенного трубопровода водоотведения по ул. Астрономической. Уже заменили 16 метров сетей, и работы продолжаются. Эта сеть важна для жителей поселка Жуковского, так как отводит канализационные стоки со всех многоквартирных домов. В ходе ремонта также прочистили канализационные системы на этой улице», - отметил Владислав Рычко.

Начальник участка подчеркнул, что аварийщики работают оперативно и качественно, несмотря на непростые, а иногда и опасные условия труда.

«Мы делаем все для того, чтобы сети водоотведения Киевского района были полностью готовы к отопительному сезону. Особое внимание уделяем устранению аварийных ситуаций на трубопроводах и коллекторах после взрывов. Чтобы не отключать водоснабжение и не доставлять проблем харьковчанам, стараемся ремонтировать такие порывы максимально быстро. Случалось, что рабочие пережидали окончание обстрелов в убежищах и потом завершали ремонт. Восстанавливали поврежденные взрывами трубопроводы и колодцы по ул. Галана, ул. Матюшенко, пр. Жуковского и в районе Большой Даниловки», - уточнил Владислав Рычко.