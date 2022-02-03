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03.02.2022  19:09   Дмитрий Колоней

В Харкове идет очистка коллектора (фото)

Коммунальщики Харькова продолжают работы в Киевском районе.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на страницу администрации Киевского района Харьковского горсовета в социалоной сети, коммунальщики продолжают бороться с иловым осадком и жировыми отложения с помощью специализированной техники КП "Харьковводоканал". Работы по прочистке коллектора на этой неделе идут по Новоалександровской улице специалистами ремонтного участка внешних сетей канализации. 

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Напомним, ранее мы писали о том, что «Харьковводоканал» применяет современные методы для прочистки сетей водоотведения.

 

Тэги:  коммунальщики, канализация, харьков, коллектор, жхк
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