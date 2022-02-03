03.02.2022 18:50 Евгений Клочко

Финансовый гороскоп успеха расскажет, чего ждать знакам зодиака в феврале 2022 года

Астролог Инна Любимова рассказала, кому в последний зимний месяц стоит сократить свои расходы, начать экономить, а кому можно рискнуть, вложить деньги в какую-то молодую компанию, а затем резко разбогатеть. Одним знакам зодиака удастся укрепить финансовое положение, добиться успеха, а другим придется попотеть.

Финансовый гороскоп на февраль для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен

Астролог не рекомендует Овнам гнаться за деньгами и в спешке покупать акции какой-нибудь молодой компании в надежде стать миллионером в короткие сроки. Дело в том, что такие действия, к сожалению, не будут оправданы. Рискованные шаги в финансовой сфере пока не стоит предпринимать. Специалист порекомендовала быть максимально прагматичными.

Телец

Астролог отметила, что последний зимний месяц будет не самым удачным для того, чтобы брать крупные кредиты или займы у своих знакомых. От спонтанных покупок также лучше отказаться. Если относиться к деньгам безрассудно, тогда в конечном итоге Тельцы окажутся в финансовой яме, выбираться из которой будет тяжело. В этом месяце важно научиться планировать свой бюджет. Эти навыки еще не раз пригодятся в будущем.

Близнецы

Астролог не советует участвовать в сомнительных стартапах. Легкой формулы богатства не существует, к сожалению. Поэтому пускать деньги на ветер – это ошибка. Специалист порекомендовала положить их на банковский счет и беречь до лучших времен. Полезно ставить перед собой новые цели и формулировать мечты.

Рак

Февраль не подходит для крупных и непродуманных покупок. Ничего хорошего из этого не выйдет. Кроме того, приобретения могут так и не пригодиться в будущем. Астролог рекомендует посвятить период планированию. Следует подумать, что необходимо купить себе. Возможно, пришло время задуматься над весенним гардеробом.

Финансовый гороскоп на февраль для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев

Даже если появится сильное желание обновить свой домашний интерьер, приобрести кожаное кресло или же какую-нибудь авангардную картину, не стоит это делать. Астролог отметила, что купленные вещи не принесут пользы и удовлетворение. Кроме того, в последнем зимнем месяце будет праздник День святого Валентина. Так что стоит подумать, какой романтический сюрприз устроить своей второй половинке.

Дева

Если поступит интересное предложение об удаленной работе, стоит согласиться. Астролог отметила, что это поможет улучшить свое финансовое положение. Заработанные деньги будут прочным фундаментом для будущего. Особенно это касается тех Дев, которые хотят купить себе свой дом или автомобиль.

Весы

Даже если блеск бриллиантов в ювелирном магазине будет сильно соблазнять, не стоит поддаваться искушению. Астролог подчеркнула, что от незапланированных трат в этом месяце лучше отказаться. Есть вероятность, что потом придется брать кредит или же просить у родственников. Деньги пока лучше сохранить и сосредоточиться на важных задачах.

Скорпион

Неуверенность в собственной финансовой грамотности может стать препятствием на пути к успеху. Астролог рекомендует верить в себя. Тогда перед Скорпионами откроются новые горизонты и возможности. Есть вероятность, что представители знака получат выгодное предложение или поднимутся по карьерной лестнице.

Финансовый гороскоп на февраль для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец

Если хочется вложить деньги в какой-то обнадеживающий проект, лучше воздержаться от этого. Астролог отметила, что вряд ли в будущем он станет успешным и принесет большую прибыль. Строить воздушные замки – это глубокая ошибка. Не рекомендуется идти на неоправданный риск, даже если кажется, что в будущем удастся разбогатеть. Кроме того, не стоит брать в кредит.

Козерог

Если Козероги ждали более высокую заработную плату или выгодную должность, то удачное время наступило. Астролог рекомендует не сидеть сложа руки, а действовать, быть инициативными. Только от самих Козерогов зависит, смогут ли они стать финансово независимыми или нет. Фортуна, в свою очередь, поспособствует.

Водолей

Многие Водолеи постоянно экономят и отказывают себе любимым даже в мелочах. Деньги в их случае не работают на них, не приносят нужное удовольствие. Астролог рекомендует научиться тратить их на себя. Иногда можно делать небольшие подарки самому себе, чтобы просто поднять настроение, и это вполне нормально. Особенно, когда есть деньги.

Рыбы

Вряд ли шопинг может стать лекарством от депрессии. Астролог не рекомендует расслабляться при помощи покупок ненужных вещей. Зато важно планировать свой бюджет, дабы не попасть в финансовую яму. Кроме того, специалист порекомендовала повышать свою финансовую грамотность. Эти знания и умения еще не раз пригодятся.