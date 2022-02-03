03.02.2022 18:27 Дмитрий Колоней

Избили водителя маршрутки: в Харькове поймали двух дебоширов (фото, видео)

В Харькове хулиганы травмировали мужчину.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, инцидент произошел по улице 12 апреля около полудня 3 февраля 2022 года. Двое неизвестных устроили драку с 45-летним водителем маршрутного такси. Об этом проинфомировали стражей порядка очевидцы происшествия.

Патрульные нагнали дебоширов - 34-летнего гражданина Украины и 51-летнего гражданина другого государства, имеющего свидетельство на жительство в стране на Южной Салтовке. Их разыскали на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе и доставили в отдел полиции.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновным грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос о задержании правонарушителей, а также о сообщении им о подозрении в совершении преступления. Обстоятельства происшествия и причина конфликта устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о грабителях, внезапно напавших и начавших душить мужчину на ХТЗ.