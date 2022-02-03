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03.02.2022  18:27   Дмитрий Колоней

Избили водителя маршрутки: в Харькове поймали двух дебоширов (фото, видео)

В Харькове хулиганы травмировали мужчину.

Криминал Харьков: Избили водителя маршрутки двое хулиганов на улице 12 Апреля
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, инцидент произошел по улице 12 апреля около полудня 3 февраля 2022 года. Двое неизвестных устроили драку с 45-летним водителем маршрутного такси. Об этом проинфомировали стражей порядка очевидцы происшествия.
 
 
Криминал Харьков: Избили водителя маршрутки двое хулиганов на улице 12 Апреля
 
Патрульные нагнали дебоширов - 34-летнего гражданина Украины и 51-летнего гражданина другого государства, имеющего свидетельство на жительство в стране на Южной Салтовке. Их разыскали на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе и доставили в отдел полиции.
 
Криминал Харьков: Избили водителя маршрутки двое хулиганов на улице 12 Апреля
 
Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновным грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.
 
Криминал Харьков: Избили водителя маршрутки двое хулиганов на улице 12 Апреля
 
Решается вопрос о задержании правонарушителей, а также о сообщении им о подозрении в совершении преступления. Обстоятельства происшествия и причина конфликта устанавливаются.
 
Криминал Харьков: Избили водителя маршрутки двое хулиганов на улице 12 Апреля
 

Напомним, ранее мы писали о грабителях, внезапно напавших и начавших душить мужчину на ХТЗ.

 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, хулиганство, харьков, дебош, 12 апреля, старая салтовка
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