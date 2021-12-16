16.12.2021 16:08 Дмитрий Колоней

Смерть на трассе: пойман убийца водителя маршрутки в Харькове (фото)

Под Харьковом сообщили о подозрении 26-летнему мужчине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, 19 июня 2017 года в поселке Васищево на трассе был обнаружен автобус с включенными фарами, зажиганием и сидящим за рулем трупом водителя. Мужчина был убит ножом в грудь.

Преступник долгое время скрывался от следствия. До сегодняшнего дня не было конкретных подозреваемых. Но прокуратура и полиция раскрыли преступление.

По информации руководителя Харьковской окружной прокуратуры Александра Ильенкова, выяснилось, что подозреваемый регулярно пользовался услугами автобуса маршрута "Харьков-Хорошево". У него сложилось неприязненное отношение к водителю автобуса из-за его обидного отношения к пассажирам. В результате чего мужчина решил его убить.

19 июня 2017, находясь на станции «Жихорь», мужчина попросил водителя, который собирался ехать в гараж, отвезти его в попутном направлении. На обочине перед въездом в село Васищево мужчина попросил остановить автобус и открыть заднюю дверь. Воспользовавшись остановкой автобуса, он подошел к водителю, достал заранее заготовленный нож и расправился с водителем, нанеся ему многочисленные удары по разным частям тела.

16 декабря 2021 мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Мужчине грозит тюремный срок от семи до пятнадцати лет.