Взрыв в такси: в Харькове осужден бросивший гранату в окно машины (фото)

04.11.2021 16:20 Дмитрий Колоней

В Харькове решилась судьба мужчины, взорвавшего авто с человеком.

Читайте также: На Баварии в авто бросили гранату и чуть не убили водителя (ФОТО)

В ходе ссоры мужчина совершил покушение на жизнь водителя, бросив ручную осколочную гранату в салон автомобиля Toyota Corolla. Прогремел взрыв, в результате которого таксист получил телесные повреждения - частичную ампутацию нижней трети правой и левой ноги, рваные раны правой руки, закрытую травму грудной клетки с множественными ранениями грудной клетки, ушибом сердца и легких.

В результате повреждений автомобиль пострадавшего полностью уничтожен.