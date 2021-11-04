04.11.2021 16:20 Дмитрий Колоней
Взрыв в такси: в Харькове осужден бросивший гранату в окно машины (фото)
В Харькове решилась судьба мужчины, взорвавшего авто с человеком.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что в апреле 2019 года между пьяным харьковчанином и водителем такси произошел конфликт.
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В ходе ссоры мужчина совершил покушение на жизнь водителя, бросив ручную осколочную гранату в салон автомобиля Toyota Corolla. Прогремел взрыв, в результате которого таксист получил телесные повреждения - частичную ампутацию нижней трети правой и левой ноги, рваные раны правой руки, закрытую травму грудной клетки с множественными ранениями грудной клетки, ушибом сердца и легких.
В результате повреждений автомобиль пострадавшего полностью уничтожен.
Ранее мы писали об утверждении обвинения 33-летнему харьковчанину в покушении
на убийство таксиста.
В день трагедии таксист ехал на вызов. Возле одного из домов по ул. Старо-Григоровской его остановил подозреваемый. Без всяких объяснений мужчина бросил гранату в открытое окно машины, после чего прогремел взрыв.
Водителя автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу. Чтобы спасти жизнь пострадавшему, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги. Подозреваемый свою вину полностью не признает, и «списывает» совершенное на неудачную шутку.
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