04.11.2021 16:35 Евгений Клочко

Харьковская область среди лидеров по COVID-вакцинации: подробности

В 93 медицинских учреждениях Харьковской области можно получить прививку от коронавируса. Все вакцины от коронавируса как и сами услуги по вакцинации бесплатны для пациента.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

“В Харьковской области есть 93 медицинских учреждения, которые заключили с НСЗУ контракты на вакцинацию населения против COVID-19, это рекордное для Украины число. За количеством вакцинированных Харьковщина также среди лидеров: 528 тысяч человек привиты двумя дозами, 733 тысячи – одной.

Всем, кто еще не вакцинировался, хочу напомнить, что прививка бесплатна для пациента. Ведь вакцину государство закупило за бюджетные средства или получило от доноров, а работу медиков оплачивает НСЗУ”, — рассказала директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

Отмечается, что жителям Харькова доступны также услуги и мобильных бригад по вакцинации. Они получают оплату за фактическое количество провакцинированных лиц: 25 грн - за первую дозу введенной вакцины и 60 грн - за вторую. Информацию о вакцинации медики вносят в электронную систему здравоохранения и только на основании этой информации НСЗУ платит заведениям.

Как должна проходить прививка от коронавируса и где ее можно сделать?

Медицинские учреждения, заключающие договор на вакцинацию против COVID-19, обязуются работать следующим образом:

Для начала медицинские работники должны проинформировать вас о процедуре вакцинации и получить информированное согласие — документ, который каждый подписывает перед прививкой. Врач должен вас опросить, чтобы выявить противопоказания, выяснить склонность к аллергиям. После этого вам расскажут о дальнейших действиях и возможных побочных реакциях. Только тогда можно непосредственно провести вакцинацию с соблюдением требований инфекционной безопасности. В течение 30 минут после прививки за вами должны наблюдать, чтобы зафиксировать неблагоприятные действия после иммунизации в случае их обнаружения. Факт вакцинации регистрируют в электронной медицинской карточке пациента. Если вакцина двухдозовая, медработники сообщают пациенту время и место последующей прививки, а в случае необходимости помогают с регистрацией на следующий визит. Если вдруг у пациента возникает неотложное состояние в процессе вакцинации, то ему оказывают первую медицинскую помощь и вызывают скорую.

Стоит отметить, что отсутствие декларации с семейным врачом конкретного медицинского учреждения или его отсутствие - не является основанием для того, чтобы человеку было отказано в вакцинации от COVID-19.

Чтобы привиться, необходимо записаться. Найти перечень пунктов прививок можно на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Мобильные бригады по иммунизации вакцинируют организованные коллективы из более 50 человек и маломобильных гражданам. На коллективную прививку записывает людей работодатель. Маломобильные граждане могут обратиться в контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19.

Если вам не удается записаться на вакцинацию самостоятельно, обращайтесь в контакт- центр Министерства здравоохранения по номеру 0800 60 20 19.