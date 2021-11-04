04.11.2021 17:45

ЦИК: Выборы в Харькове состоялись

Центральная избирательная комиссия считает выборы Харьковского городского головы состоявшимися. Далее - сессия городского совета и оглашение результатов.

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" 4 ноября сказала член ЦИК Ирина Ефремова. По ее мнению, обнаруженные "Опорой" нарушения - несущественны и не повлияют на результат.

"Мы говорим о 50% и одном голосе. На сегодняшний день отрыв — 0,66%, 1900 голосов, даже если они перечислят, это никак не повлияет на результат выборов. Результаты выборов территориальная избирательная комиссия объявила, протокол прочла и нам сведения послала, теперь дальше ход — должна состояться сессия городского совета, где будут объявлены результаты выборов", - отметила Ирина Ефремова.

Напомним, 1 ноября Городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов Харьковского городского головы. Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Терехов, которому отдали голоса 50, 66% голосовавших.