    
Главная Новости Харькова Политика ЦИК: Выборы в Харькове состоялись
04.11.2021  17:45   

ЦИК: Выборы в Харькове состоялись

Центральная избирательная комиссия считает выборы Харьковского городского головы состоявшимися. Далее - сессия городского совета и оглашение результатов.

ЦИК: Выборы в Харькове состоялись
 
Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" 4 ноября сказала член ЦИК Ирина Ефремова. По ее мнению, обнаруженные "Опорой" нарушения - несущественны и не повлияют на результат.
 
"Мы говорим о 50% и одном голосе. На сегодняшний день отрыв — 0,66%, 1900 голосов, даже если они перечислят, это никак не повлияет на результат выборов. Результаты выборов территориальная избирательная комиссия объявила, протокол прочла и нам сведения послала, теперь дальше ход — должна состояться сессия городского совета, где будут объявлены результаты выборов", - отметила Ирина Ефремова.
 
Напомним, 1 ноября Городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов Харьковского городского головы. Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Терехов, которому отдали голоса 50, 66% голосовавших.
 
Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  выборы, цик, харьков, ирина ефремова
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Политика Выборы в Харькове: Представители Добкина не верят в свои аргументы 03.11 Криминал и происшествия Выборы в Харькове: агитация пенсионерки членами избирательной комиссии оказалась фейком 03.11 Политика Аргументов нет: суд отказал Добкину в пересчете голосов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 