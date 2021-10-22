22.10.2021 16:14 Дмитрий Колоней

Зарезал таксиста и скрывался от суда: в Харькове пойман приговоренный убийца (фото, видео)

Копы нашли в Харькове преступника, сбежавшего после вынесения приговора.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 30-летний харьковчанин в декабре 2014 года ехал в такси. Во время движения он несколько раз ударил ножом таксиста. Пострадавший умер в больнице.

После того, как Киевский райсуд Харькова вынес приговор, осудивший его на 10 лет, обвиняемый подал апелляцию. Но эффект оказалася совершенно не таким, на какой он рассчитывал.

Вместо послабления приговора коллегия судей Харьковского апелляционного суда отменила приговор первой инстанции и ужесточила его, увеличив срок заключения еще на два года - до 12 лет лишения свободы.

После этого вердикта мужчина кинулся в бега, скрываясь от отбывания наказания и был объявлен в розыск.

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22 октября 2021 года преступник был задержан в Харькове и в ближайшее время будет направлен в места лишения свободы для отбывания наказания.

Напомним, ранее мы писали о том, что полицейские задержали преступника , который 5 лет скрывался от правосудия. Мужчина вместе с тремя другими участниками группы в период с июля 2016 по январь 2017 года похищали граждан, требуя большие суммы денежных средств за несуществующие долги. Жертв выбирали среди лиц, которые, по мнению преступников, имели значительные денежные средства и занимались предпринимательской деятельностью. Рецидивиста нашли в селе Николаевка Лозовской городской территориальной общины.