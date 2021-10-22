Зарезал таксиста и скрывался от суда: в Харькове пойман приговоренный убийца (фото, видео)

22 октября 2021 года преступник был задержан в Харькове и в ближайшее время будет направлен в места лишения свободы для отбывания наказания.
Напомним, ранее мы писали о том, что полицейские задержали преступника, который 5 лет скрывался от правосудия. Мужчина вместе с тремя другими участниками группы в период с июля 2016 по январь 2017 года похищали граждан, требуя большие суммы денежных средств за несуществующие долги. Жертв выбирали среди лиц, которые, по мнению преступников, имели значительные денежные средства и занимались предпринимательской деятельностью. Рецидивиста нашли в селе Николаевка Лозовской городской территориальной общины.