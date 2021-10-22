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22.10.2021  16:50   Виталий Хиневич

Приключение пингвинов в Харькове: городской зоопарк объявил конкурс

Обновленный зоосад Харькова предлагает принять участие в конкурсе рисунков.

Конкурс Харьковского зоопарка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что участникам конкурса необходимо нарисовать пингвинов, которые недавно прибыли в наш город.
 
Художественная работа должна содержать изображение животного на фоне городской достопримечательности или визитной карточки Харькова, а сам рисунок должен быть выполнен на тему: «Приключения пингвинов в Харькове».
 
Творческие работы будут принимать до 12 ноября по электронной почте [email protected] с темой сообщения «Рисунок для пингвинов».
 
 
В письме необходимо указать контактный номер телефона и имя участника. Победитель конкурса получит приз. 
 
Напомним, в обновленном Харьковском зоопарке произошло уникальное событие. Приехали его новые обитатели - пингвины Гумбольдта.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  конкурс, зоопарк, харьков
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