22.10.2021 16:50 Виталий Хиневич
Приключение пингвинов в Харькове: городской зоопарк объявил конкурс
Обновленный зоосад Харькова предлагает принять участие в конкурсе рисунков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Отмечается, что участникам конкурса необходимо нарисовать пингвинов, которые недавно прибыли в наш город.
Художественная работа должна содержать изображение животного на фоне городской достопримечательности или визитной карточки Харькова, а сам рисунок должен быть выполнен на тему: «Приключения пингвинов в Харькове».
Творческие работы будут принимать до 12 ноября по электронной почте [email protected]
с темой сообщения «Рисунок для пингвинов».
В письме необходимо указать контактный номер телефона и имя участника. Победитель конкурса получит приз.
Напомним, в обновленном Харьковском зоопарке
произошло уникальное событие. Приехали его новые обитатели - пингвины Гумбольдта.
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