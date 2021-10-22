22.10.2021 16:50 Виталий Хиневич

Приключение пингвинов в Харькове: городской зоопарк объявил конкурс

Обновленный зоосад Харькова предлагает принять участие в конкурсе рисунков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что участникам конкурса необходимо нарисовать пингвинов, которые недавно прибыли в наш город.

Художественная работа должна содержать изображение животного на фоне городской достопримечательности или визитной карточки Харькова, а сам рисунок должен быть выполнен на тему: «Приключения пингвинов в Харькове».

Творческие работы будут принимать до 12 ноября по электронной почте [email protected] с темой сообщения «Рисунок для пингвинов».

В письме необходимо указать контактный номер телефона и имя участника. Победитель конкурса получит приз.

Напомним, в обновленном Харьковском зоопарке произошло уникальное событие. Приехали его новые обитатели - пингвины Гумбольдта.