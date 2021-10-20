20.10.2021 14:20 Евгений Клочко

В Харьковский зоопарк приехали пингвины (фото)

В обновленном Харьковском зоопарке произошло уникальное событие. Приехали его новые обитатели - пингвины Гумбольдта.

После переезда в свои новых апартаменты они внимательно осматривают все вокруг. А уже через некоторое время направляются в бассейн, где делают свой первый заплыв.

Это очень долгожданные животные, говорят в зоосаде.

"Около полугода мы работали над тем, чтобы получить этих животных из Европы по программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Эти пингвины переданы нам для размножения и сохранения. Помимо этих трех самочек, которые стали нашими первыми жителями, к нам еще приедет 10 особей пингвинов. В Харьковском зоопарке мы будем размножать пингвинов и передавать в другие зоопарки Европы.

На сегодняшний день пингвины содержаться только в Харьковском зоопарке. Больше в Украине пингвинов Гумбольдта, насколько мне известно, нет. Поэтому это уникальное событие. И очень много наших посетителей, когда открылся зоопарк, ходили и спрашивали, где же пингвины. Теперь у них будет такая возможность – их увидеть", - рассказывает заместитель директора по вопросам развития и международного сотрудничества Харьковского зоопарка Карина Детюк.

Трех элегантных красавиц, которые первыми приехали в Харьковский зоопарк зовут Маргарет, Агата и Шарлотта. Эти пингвины имеют черную спину и голову, а на белом животе - черное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, словно "очки". Клюв черный с красным основанием, а вот лапы черные.

Оказавшись в вольере, Маргарет, Агата и Шарлотта вели себя очень уверенно. Они осваивали свое водное пространство и на сушу не спешили.

"У них идет адаптационный период и для них абсолютно нормально пребывать несколько суток в воде. Т.е. они на ней дремают пару часов, там же питаются, рыбу мы им кидаем в бассейн. Сейчас в вольере мы стараемся поддерживать комфортную для них температуру воздуха между 16 и 18 градусами. А также необходимую температуру и соленость воды соответственно", - отмечает ведущий зоолог Харьковского зоопарка Алена Федерченко.

Сейчас у пингвинов введено усиленное питание - кушают через каждые 1,5 часа. Все для того, чтобы они адаптировались к новому дому и не испытывали стресса. В дальнейшем они будут питаться три раза в день. Сейчас уже можно сказать, что аппетит у пингвинов отменный и это хороший знак.