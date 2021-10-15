    
Главная Темы Харьковский зоопарк Как работает Харьковский зоопарк в «оранжевой» зоне карантина
15.10.2021  14:00   Илья Романов

Как работает Харьковский зоопарк в «оранжевой» зоне карантина

По каким принципам сейчас работает обновленный Харьковский зоопарк нашим корреспондентам рассказали в администрации заведения.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, с 10 октября в Харькове ввели новые карантинные ограничения, установленные для «оранжевого» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Они непосредственно влияют на условия работы обновленного Харьковского зоопарка.
 
В частности, запрещается прием посетителей в учреждениях культуры с наполненностью более 50%. Система онлайн регистрации и приглашений позволяет зоопарку регулировать количество посетителей и разделить гостей на допустимые по количеству экскурсионные группы. Харьковский зоопарк продолжает работать в режиме регулирования количества посетителей, обеспечив безопасные условия пребывания в зоопарке.
 
Также в зоопарке проводится регулярная дезинфекция помещений и поверхностей в соответствии с санитарными нормами. Размещены предупредительные таблички о посещении зимних экспозиций исключительно в защитных масках и размещены дезинфицирующие средства в уборных.
 
В администрации Харьковского зоопарка просят посетителей соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию. Если вы или ваш ребенок чувствуете себя плохо, пожалуйста, воздержитесь от посещения зоопарка. Берегите себя и своих близких!
 
Напомним, в «оранжевой» зоне действуют все ограничения «желтой» зоны, а также предусмотрены ограничения:
 
  • проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек при условии, что 1 человек приходится на 10 кв. м площади здания;
  • посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • ограничены плановые госпитализации. Исключение составляет помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным, а также случаи, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена работа:

  • хостелов и турбаз;
  • ресторанов, ночных клубов ночью;
  • спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв м помещения);
  • детских лагерей;
  • массовых собраний более 100 человек (один человек на 20 кв м).
Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляются только в количестве 50% мест для сидения. 
 
Тэги:  харьков, зоопарк, карантин, covid-19
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 Криминал и происшествия В Харькове ищут пожилую женщину с пятном на лице 15.10 Криминал и происшествия Праздничный убийца: на Харьковщине мужчина расправился со знакомой женщиной 15.10 Экономика и промышленность Подорожает на 20%: в Украине изменится стоимость популярного товара
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 