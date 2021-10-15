15.10.2021 14:00 Илья Романов

Как работает Харьковский зоопарк в «оранжевой» зоне карантина

По каким принципам сейчас работает обновленный Харьковский зоопарк нашим корреспондентам рассказали в администрации заведения.



РЕДПОСТ

« оранжевого » уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Они непосредственно влияют на условия работы обновленного Харьковского зоопарка. Как сообщает РЕДПОСТ , с 10 октября в Харькове ввели новые карантинные ограничения, установленные дляоранжевогоуровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Они непосредственно влияют на условия работы обновленного Харьковского зоопарка.

В частности, запрещается прием посетителей в учреждениях культуры с наполненностью более 50%. Система онлайн регистрации и приглашений позволяет зоопарку регулировать количество посетителей и разделить гостей на допустимые по количеству экскурсионные группы. Харьковский зоопарк продолжает работать в режиме регулирования количества посетителей, обеспечив безопасные условия пребывания в зоопарке.

Также в зоопарке проводится регулярная дезинфекция помещений и поверхностей в соответствии с санитарными нормами. Размещены предупредительные таблички о посещении зимних экспозиций исключительно в защитных масках и размещены дезинфицирующие средства в уборных.

В администрации Харьковского зоопарка просят посетителей соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию. Если вы или ваш ребенок чувствуете себя плохо, пожалуйста, воздержитесь от посещения зоопарка. Берегите себя и своих близких!

Напомним, в «оранжевой» зоне действуют все ограничения «желтой» зоны, а также предусмотрены ограничения:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек при условии, что 1 человек приходится на 10 кв. м площади здания;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

ограничены плановые госпитализации. Исключение составляет помощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным, а также случаи, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена работа:

хостелов и турбаз;

ресторанов, ночных клубов ночью;

спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме учреждений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв м помещения);

детских лагерей;

массовых собраний более 100 человек (один человек на 20 кв м).

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляются только в количестве 50% мест для сидения.