15.10.2021 13:45 Виталий Хиневич

Праздничный убийца: на Харьковщине мужчина расправился со знакомой женщиной

Следователи Чугуевского района расследуют факт совершения преступления.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 14 октября около 23:00 в отделение полиции поступило сообщение об убийстве 51-летней гражданки.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что 68-летний заявитель был знаком с потерпевшей.

Злополучным вечером он пригласил убитую к себе в гости на дачный участок в селе Юрченково.

Вместе они распивали алкогольные напитки, после застолья гражданка вернулась к себе домой, а злоумышленник лег спать.

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Через определенный промежуток времени женщина вернулась к мужчине и ударила его ножом в горло. В ответ на эти действия последний нанес удары ножом в спину нападавшей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Если вину в убийстве докажут, гражданину может грозить лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Данные санкции предусмотрены частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время досудебного расследования правоохранители установили, что к гибели пенсионерки причастен ее 39-летний сын, который жил вместе с ней.