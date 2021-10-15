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15.10.2021  13:45   Виталий Хиневич

Праздничный убийца: на Харьковщине мужчина расправился со знакомой женщиной

Следователи Чугуевского района расследуют факт совершения преступления.

Убийство на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 14 октября около 23:00 в отделение полиции поступило сообщение об убийстве 51-летней гражданки.
 
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что 68-летний заявитель был знаком с потерпевшей.
 
Злополучным вечером он пригласил убитую к себе в гости на дачный участок в селе Юрченково.
 
Вместе они распивали алкогольные напитки, после застолья гражданка вернулась к себе домой, а злоумышленник лег спать. 
 
 
Через определенный промежуток времени женщина вернулась к мужчине и ударила его ножом в горло. В ответ на эти действия последний нанес удары ножом в спину нападавшей. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. 
 
Если вину в убийстве докажут, гражданину может грозить лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. 
 
Данные санкции предусмотрены частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.  
 
Напомним, во время досудебного расследования правоохранители установили, что к гибели пенсионерки причастен ее 39-летний сын, который жил вместе с ней.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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