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22.10.2021  15:40   Васили Голосный

Загоспромье в Харькове: фотопрогулка осенними улочками (фото)

Наш фотокорреспондент прогулялся улочками Загоспромья и окунулся в осеннее очарование района с интересной историей.

Госпром, Харьков, осень

Серость домов Загоспромья в осеннюю пору украшает золото листвы, а люди, неторопливо идущие по своим делам, будто не замечают красоты вокруг.

Безмолвные дома, храня в себе память прошлых лет, шелестом листвы тихо перешептываются между собой...

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Тэги:  госпром, загоспромье, осень, пейзаж, харьков
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