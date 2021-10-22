Загоспромье в Харькове: фотопрогулка осенними улочками (фото)

Наш фотокорреспондент прогулялся улочками Загоспромья и окунулся в осеннее очарование района с интересной историей.
Серость домов Загоспромья в осеннюю пору украшает золото листвы, а люди, неторопливо идущие по своим делам, будто не замечают красоты вокруг.
Безмолвные дома, храня в себе память прошлых лет, шелестом листвы тихо перешептываются между собой...
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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