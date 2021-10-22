22.10.2021 15:40 Васили Голосный

Загоспромье в Харькове: фотопрогулка осенними улочками (фото)

Наш фотокорреспондент прогулялся улочками Загоспромья и окунулся в осеннее очарование района с интересной историей.

Серость домов Загоспромья в осеннюю пору украшает золото листвы, а люди, неторопливо идущие по своим делам, будто не замечают красоты вокруг.

Безмолвные дома, храня в себе память прошлых лет, шелестом листвы тихо перешептываются между собой...

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