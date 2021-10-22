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22.10.2021  15:24   

Обращение торговой сети «Кисет» к Анатолию Шарию

Из достоверных источников нам стало известно, что харьковская ячейка партии Шария по заказу бывшего политика Михаила Добкина готовит череду провокаций против торговой сети «Кисет».

Обращение торговой сети «Кисет» к Анатолию Шарию
 
Упреждая эти провокации, хотим сразу же заявить: 
 
Большинство сотрудников торговой сети «Кисет» являются симпатиками партии Шария, голосовавшими за нее на прошлых местных выборах. Мы поддерживаем блогерскую деятельность Анатолия Шария, являемся преданными зрителями его влогов, из которых узнаем о действительном состояние дел в Украине;
 
 
Мы уверены: организаторы готовящихся провокаций не поставили в известность Анатолия, что под прикрытием партийной символики его партии, по заказу обанкротившегося политика Добкина, готовится череда провокаций против торговой сети «Кисет»;
 
Мы, как сторонники партии Шария, хотим обратиться к нашему лидеру не допустить дешевый политический цирк и не допустить обанкротившейся второсортной политической фигурой Добкина дискредитации партии Шария и фамилии Анатолия; 
 
 
Мы призываем Анатолия Шария сделать все возможное, чтобы остановить эти провокации, в которые его партию, а, значит, и его самого, пытается втянуть бывший политик Михаил Добкин. А так же призываем сделать все, чтобы остановить эти провокации. 
 
Торговая сеть «Кисет» продолжает поддерживать Анатолия Шария. Но в случае, если провокации ряженых «шариевцев» все же произойдут, оставляет за собой право обратиться за поддержкой в компетентные правоохранительные органы. Потому что, как говорит сам Анатолий Шарий, мы должны жить по закону.
 
Тэги:  шарий, добкин, кисет, харьков
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