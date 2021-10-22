22.10.2021 15:24

Обращение торговой сети «Кисет» к Анатолию Шарию

Из достоверных источников нам стало известно, что харьковская ячейка партии Шария по заказу бывшего политика Михаила Добкина готовит череду провокаций против торговой сети «Кисет».

Упреждая эти провокации, хотим сразу же заявить:

Большинство сотрудников торговой сети «Кисет» являются симпатиками партии Шария, голосовавшими за нее на прошлых местных выборах. Мы поддерживаем блогерскую деятельность Анатолия Шария, являемся преданными зрителями его влогов, из которых узнаем о действительном состояние дел в Украине;

Мы уверены: организаторы готовящихся провокаций не поставили в известность Анатолия, что под прикрытием партийной символики его партии, по заказу обанкротившегося политика Добкина, готовится череда провокаций против торговой сети «Кисет»;

Мы, как сторонники партии Шария, хотим обратиться к нашему лидеру не допустить дешевый политический цирк и не допустить обанкротившейся второсортной политической фигурой Добкина дискредитации партии Шария и фамилии Анатолия;

Мы призываем Анатолия Шария сделать все возможное, чтобы остановить эти провокации, в которые его партию, а, значит, и его самого, пытается втянуть бывший политик Михаил Добкин. А так же призываем сделать все, чтобы остановить эти провокации.

Торговая сеть «Кисет» продолжает поддерживать Анатолия Шария. Но в случае, если провокации ряженых «шариевцев» все же произойдут, оставляет за собой право обратиться за поддержкой в компетентные правоохранительные органы. Потому что, как говорит сам Анатолий Шарий, мы должны жить по закону.